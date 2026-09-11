Nuôi con ngắn ngày chỉ bằng thức ăn tận dụng, nông dân ở đây thu hàng trăm triệu từ vùng đất bỏ hoang
11/09/2026 16:59 GMT +7
Từ những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả đang dần được người dân xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) thay thế bằng những ao nuôi ốc bươu đen đem lại thu nhập cao, tạo ra giá trị mới. Với thời gian nuôi ngắn, thức ăn chủ yếu tận dụng từ nguồn sẵn có và đầu ra tương đối ổn định, mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, mở thêm hướng phát triển sản xuất mới cho nông dân địa phương.
Đầu năm 2026, trên diện tích khoảng 1,5 ha đất ruộng sản xuất kém hiệu quả, gia đình anh Phạm Văn Hùng ở thôn Ân Giang đã thuê máy móc cải tạo mặt bằng, đào 20 ao nuôi, mỗi ao rộng khoảng 100 m² và thả hơn 30 vạn con ốc giống, trở thành hộ tiên phong phát triển nuôi ốc bươu đen với quy mô khá lớn tại xã Mai Hoa.
Để chủ động nguồn thức ăn cho ốc, anh đã sử dụng phần diện tích còn lại để trồng bèo, vừa tạo môi trường phù hợp, vừa chủ động bổ sung nguồn thức ăn cho ốc.
Sau khoảng 5 tháng chăm sóc, lứa ốc đầu tiên của gia đình anh Hùng đã bắt đầu cho thu hoạch. Theo ước tính, sản lượng bình quân đạt khoảng hơn 350 kg/ao, tương đương khoảng 7 tấn cho 20 ao nuôi. Doanh thu dự kiến đạt khoảng 360 – 480 triệu đồng.
Anh Hùng chia sẻ: “Ốc bươu đen khá dễ nuôi nhưng không thể chủ quan. Hằng ngày, gia đình theo dõi mực nước, vệ sinh ao, kiểm soát môi trường và bổ sung thức ăn phù hợp. Nguồn thức ăn chủ yếu là các loại rau, bèo và phụ phẩm nông nghiệp, nên chi phí đầu vào không quá cao. Khi ốc đạt kích thước thương phẩm thì có thể thu tỉa, vừa giảm mật độ trong ao vừa có thêm nguồn thu”.
Cũng tại thôn Ân Giang, đầu năm 2026, gia đình anh Trần Văn Giáp (thôn Ân Giang) đã thuê hơn 0,5 ha đất nông nghiệp bỏ hoang của người dân trên địa bàn thôn để phát triển mô hình nuôi ốc bươu đen. Trên diện tích này, gia đình bố trí 6 ao nuôi, mỗi ao rộng khoảng 200 m² và thả hơn 6 vạn con giống. Lứa ốc đầu tiên đã được thu hoạch với sản lượng bình quân ước đạt khoảng 300 kg/ao. Với 6 ao nuôi, gia đình thu khoảng 1,8 tấn ốc, đem lại thu nhập khá.
“Việc đưa mô hình này vào sản xuất không chỉ giúp khai thác hiệu quả diện tích đất bỏ hoang mà còn tạo thêm nguồn thu cho gia đình. Thời gian nuôi không quá dài, thức ăn chủ yếu có sẵn tại địa phương nên giảm được chi phí. Đặc biệt, sản phẩm có đầu ra ổn định, giúp gia đình có thêm nguồn thu bền vững” – anh Giáp cho hay.
Đáng chú ý, hiện nay, các hộ nuôi ốc bươu đen trên địa bàn xã được Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ Thiên Bảo (tỉnh Thanh Hóa) cam kết bao tiêu sản phẩm. Giá thu mua hiện tại khoảng 60.000 đồng/kg, tạo điều kiện để người dân yên tâm đầu tư sản xuất. Đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo động lực để người dân Mai Hoa mở rộng mô hình là đầu ra sản phẩm.
Toàn xã Mai Hoa hiện có 74 hộ nuôi ốc bươu đen với tổng diện tích hơn 18 ha, tập trung tại các thôn Ân Giang, Thanh Bình, Bình Quang… Khi nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình, nhiều hộ dân đang tiếp tục mở rộng quy mô, tận dụng diện tích mặt nước để phát triển nuôi ốc. Hiện nay, năng suất bình quân các mô hình trên địa bàn đạt khoảng 8 – 10 tấn/ha/vụ, tổng sản lượng ốc bươu đen toàn xã ước đạt 180 – 200 tấn/năm.
Ông Nguyễn Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hoa cho biết, ốc bươu đen bước đầu thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, nguồn nước tại địa phương. Với thời gian nuôi khoảng 4 – 5 tháng, quy trình chăm sóc không quá phức tạp, mô hình phù hợp để tận dụng diện tích đất, mặt nước kém hiệu quả và giúp người dân quay vòng vốn nhanh. Để mô hình phát triển ổn định, địa phương đang hướng dẫn người dân lựa chọn con giống, cải tạo ao, kiểm soát nguồn nước, áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp; đồng thời khuyến khích liên kết sản xuất với tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro khi mở rộng quy mô.
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