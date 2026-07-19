Nuôi cá trên lòng hồ thủy điện cách nào mà nhiều hộ dân thu hàng trăm triệu đồng ngay

Anh Lô Văn Đông (SN 1990, trú tại bản Vẽ) là một trong những người tiên phong gắn bó với nghề nuôi cá lồng từ năm 2017. Hiện anh đang sở hữu 20 lồng nuôi cá đặc sản, trong đó cá leo mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội nhờ tốc độ sinh trưởng nhanh và khả năng tận dụng nguồn cá mương tự nhiên làm thức ăn.

Những lồng cá của gia đình anh Lô Văn Đông được bố trí trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo anh Đông, sau khoảng 6 tháng nuôi, cá leo có thể đạt trọng lượng 3-5kg/con, thậm chí có những con nặng tới 7-10kg. Riêng cá bống tượng cần thời gian nuôi dài hơn, khoảng một năm mới đạt trọng lượng 0,5-1kg/con. Bình quân, một lồng cá mang về khoảng 20 triệu đồng lợi nhuận mỗi năm.

"Nuôi cá trên lòng hồ tuy vất vả nhưng đầu ra khá ổn định, giúp gia đình có nguồn thu nhập đều đặn để trang trải cuộc sống và tái đầu tư sản xuất", anh Đông chia sẻ.

Anh Đông cho biết cá bống tượng có thời gian nuôi dài hơn, sau khoảng một năm mới đạt trọng lượng 0,5-1kg/con (Ảnh: Nguyễn Phê).

Với 20 lồng cá đang nuôi, mô hình của anh Đông tạo nguồn thu đáng kể cho gia đình sau khi trừ chi phí. Không chỉ anh Đông, nhiều hộ dân khác cũng đang gặt hái thành công từ nghề này.

Cách khu vực nuôi của anh Đông không xa là mô hình của ông Lương Khăm Phăn (SN 1962), trú bản Vẽ. Gia đình ông hiện duy trì 18 lồng cá, mỗi năm thu hơn 200 triệu đồng.

Ông Phăn cho biết: "Nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có giúp giảm đáng kể chi phí, nhờ vậy hiệu quả nuôi cá cao hơn". Bà Lương Thị Huynh, vợ ông Phăn cho biết trước đây gia đình chủ yếu sản xuất nông nghiệp với thu nhập không ổn định. Từ khi phát triển nghề nuôi cá lồng, kinh tế gia đình từng bước khấm khá hơn, có điều kiện chăm lo cuộc sống và tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, khẳng định nghề nuôi cá lồng đã được người dân địa phương phát triển nhiều năm nay, hiện toàn xã có 18 hộ dân đang duy trì 161 lồng cá, tập trung vào các loại đặc sản như cá leo, lăng, bống tượng và trắm.

"Địa phương có lợi thế diện tích mặt nước rộng, môi trường phù hợp để phát triển nhiều loại cá đặc sản. Bên cạnh đó, nguồn thức ăn tự nhiên như cá mương, chuối rừng khá dồi dào, giúp các hộ giảm đáng kể chi phí sản xuất", Ông Thiện nhấn mạnh.

Theo ông Thiện, thực tế cho thấy nhiều hộ đã xây dựng được mô hình nuôi cá lồng hiệu quả, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đây là hướng phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện vùng lòng hồ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Bà Lương Thị Huynh bên con cá leo nặng hơn 5kg được bắt từ lồng nuôi (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong thời gian tới, UBND xã Yên Na sẽ tiếp tục khuyến khích người dân phát triển nghề nuôi cá theo hướng bền vững, đảm bảo an toàn và gắn với bảo vệ môi trường lòng hồ. Đồng thời, xã mong muốn nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật, con giống và kết nối thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, nghề nuôi cá lồng đang trở thành hướng phát triển kinh tế triển vọng, mang lại nguồn thu nhập ổn định và góp phần cải thiện đời sống cho người dân vùng miền Tây Nghệ An.