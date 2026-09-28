Nữ trưởng thôn ở Lào Cai vận động người dân làm gì mà ai ai cũng tôn trọng ?

Bà Phạm Thị Vinh, nữ Trưởng thôn Tượng, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Minh Ngọc.

Hơn 20 năm “đi cùng” người dân, hiến đất mở đường

Thôn Tượng mới, xã Hợp Thành được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích, quy mô dân số của các thôn Thành Châu, Tượng 2 và một phần các thôn Kíp Tước 1, Bắc Công, Cáng 1.

Sau hợp nhất, thôn Tượng hiện có 164 hộ, 643 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Tày, Kinh, Nùng, Dáy cùng sinh sống.

Với sự tín nhiệm của bà con nhân dân và cấp uỷ, chính quyền địa phương, bà Vinh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Trưởng thôn Tượng mới.

Nhớ về những năm đầu làm trưởng thôn, bà Phạm Thị Vinh cho biết: Năm 2002, tôi được bầu giữ chức Trưởng thôn Tượng 2, khi đó Tượng 2 chỉ có khoảng 32 hộ, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, đường giao thông nông thôn chủ yếu là đường đất.

Muốn phát triển sản xuất, trước hết phải có đường đẹp, bê tông kiên có để đi lại, vận chuyển hàng hoá và nông sản thuận tiện.

Ngày trước đường sá khó khăn lắm. Vì vậy, mỗi khi có chủ trương mở đường, điều quan trọng nhất là phải họp dân, tuyên truyền cho người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc hiến đất mở đường.

Bà con nhân dân thôn Tượng hiến đất, đóng góp công mở đường giao thông nông thôn. Ảnh: Minh Ngọc.

Đặc biệt là, để bà con thấy và làm theo thì mỗi cán bộ, đảng viên trong thôn phải là những người gương mẫu, đi đầu trong phong trào hiến đất.

Từ cách làm đó, bà Vinh cùng Chi bộ thôn kiên trì tuyên truyền, vận động, đưa những lợi ích thiết thực của việc mở đường đến từng hộ dân.

Không chỉ vận động bằng lời nói, gia đình bà cũng trực tiếp tham gia các phần việc chung, tạo sự đồng thuận từ chính những việc làm cụ thể.

Năm 2026 này, để chuẩn bị mặt bằng cho 3 tuyến đường giao thông nông thôn, với chiều dài khoảng 800m được Nhà nước hỗ trợ đầu tư bê tông hóa, người dân thôn Tượng đã chủ động hiến đất, tháo dỡ hàng rào, chặt bỏ cây cối trong phạm vi mở đường.

Tiêu biểu như, gia đình bà Nguyễn Thị Liều hiến khoảng 80 m² đất; gia đình bà Nguyễn Thị Mai hiến khoảng 200 m² đất ở và đất sản xuất, đồng thời chặt bỏ cây bưởi, cây nhãn đang cho quả.

Hiện thôn Tượng có 11 tuyến đường được đầu tư bê tông kiên cố hoá, với tổng chiều dài khoảng 2km, tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hoá và nông sản.

Ba tuyến đường mới đang chờ nguồn lực để đầu tư; khi triển khai, người dân tiếp tục sẵn sàng góp công, góp sức.

Người dân tích cực xây dựng mô hình kinh tế mới

Cùng với chung tay xây dựng đường giao thông nông thôn, đời sống kinh tế của người dân cũng có những chuyển biến tích cực. Gia đình anh Lý Văn Quảng phát triển cây bưởi da xanh kết hợp chăn nuôi trâu, bò.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lĩnh nuôi ốc nhồi, ếch, cá, tạo nguồn thu ổn định. Nhiều hộ khác cũng lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện đất đai, lao động và khả năng của gia đình.

Quy mô còn nhỏ, nhưng những cách làm mới đang từng bước mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Để thực hiện mô hình trồng bưởi da xanh, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, thôn có 32 hộ dân được hỗ trợ giống để phát triển sinh kế. Đến nay, thâm canh hơn 20ha lúa ruộng; 5ha cây ăn quả; 5 ha quế.

Trong phát triển chăn nuôi, thôn chú trọng chăn nuôi theo hướng hàng hoá, với gần 100 con trâu, bò, dê; hơn 1.000 con lợn; 10.000 con gia cầm các loại...

Bà Phạm Thị Vinh, Trưởng thôn Tượng, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai trồng cây ăn quả để bà con học và noi theo. Ảnh: Minh Ngọc.

Điển hình là, gia đình anh La Văn Bút là một trong những hộ có nhiều nỗ lực vượt khó trong cuộc sống.



Bằng sự chịu khó, cần cù và tinh thần không ngại khó, hai vợ chồng luôn nỗ lực lao động, phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2019, được hỗ trợ 2 con trâu sinh sản từ nguồn vốn của Hội chữ thập đỏ thành phố Lào Cai cũ, gia đình anh chị từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Hiện nay, gia đình duy trì chăn nuôi 4 con trâu; nuôi gần 20 con dê; đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động chung, đóng góp ngày công lao động cùng thôn.

Những nỗ lực ấy cùng với sự chung sức của nhiều hộ dân đang góp phần cải thiện đời sống. Đến nay, toàn thôn còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo.

Theo bà Vinh, sau khi hình thành thôn Tượng mới, một lợi thế đáng kể là lực lượng lao động trẻ khá đông.

Đây là nguồn lực để người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, mạnh dạn thử nghiệm những mô hình sản xuất mới và tạo thêm động lực phát triển kinh tế.

Cuộc sống bà con bản Tượng ngày càng phát triển đi lên nhờ các mô hình kinh tế hiệu quả. Ảnh: Minh Ngọc.

“Thôn Tượng mới có đông lực lượng lao động trẻ, đây là lợi thế rất lớn. Người trẻ có sức khỏe, có khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật, mạnh dạn tìm tòi những mô hình kinh tế mới”, bà Vinh chia sẻ.

Hơn 20 năm gắn bó với công việc trưởng thôn, bà Phạm Thị Vinh đã chứng kiến và đồng hành cùng nhiều chặng đường đổi thay của địa phương.

Từ một thôn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, đường sá chủ yếu là đường đất, đến nay, diện mạo thôn Tượng đã có nhiều đổi thay. Những tuyến đường giao thông được mở rộng, đi lại thuận lợi hơn; đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Cùng với đó, nhiều mô hình phát triển kinh tế mới đang hình thành, mở ra hướng đi mới trong giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Bằng sự chung sức, đồng lòng, người dân thôn Tượng đang từng bước dựng xây cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.