Nông thôn Tây Bắc: Xuân Quang nâng tầm thương hiệu nông sản từ nông nghiệp “xanh” và “số”
17/05/2026 13:25 GMT +7
Từ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất hữu cơ đến đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, xã Xuân Quang (tỉnh Lào Cai) đang từng bước kiến tạo hướng đi mới cho nông dân. Không chỉ thay đổi phương thức sản xuất, địa phương còn hướng tới nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị bền vững và sức cạnh tranh cho nông sản trên thị trường.
Đổi mới tư duy bằng kinh tế tuần hoàn và sản xuất nông nghiệp hữu cơ
Nông nghiệp truyền thống chạy theo sản lượng đang phải đối mặt với những áp lực lớn chưa từng có. Biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, thời tiết thất thường cùng những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm từ thị trường đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thay đổi phương thức sản xuất.
Trước thực tế đó, UBND xã Xuân Quang phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kỹ năng sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn.
Thực tiễn canh tác tại nhiều vùng nông nghiệp hiện nay cho thấy, việc lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật không chỉ làm suy thoái môi trường đất, nước mà còn làm gia tăng chi phí sản xuất, trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của người nông dân.
Để giải quyết bài toán này, hội nghị tập trung vào các chuyên đề chuyên sâu do PGS.TS Hồ Ngọc Sơn – Phó Viện trưởng Viện Lâm nghiệp và Phát triển bền vững (Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên) trực tiếp truyền đạt, gắn với điều kiện thực tế của địa phương.
Một trong những giải pháp trọng tâm được đưa ra là phát triển kinh tế tuần hoàn. Thông qua việc làm chủ kỹ thuật xử lý chất thải và tái sử dụng hiệu quả các phụ phẩm nông nghiệp, người dân có thể tạo ra nguồn phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng ngay tại chỗ. Mô hình này không chỉ giúp tiết giảm chi phí đầu vào mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái nông thôn, hạn chế ô nhiễm môi trường từ chất thải nông nghiệp.
Bên cạnh đó, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ và VietGAP được nhấn mạnh như yêu cầu tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Việc thay thế hóa chất độc hại bằng các chế phẩm sinh học không chỉ bảo vệ sức khỏe người sản xuất mà còn tạo ra nguồn nông sản an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn của các phân khúc thị trường chất lượng cao. Đây cũng là bước chuyển quan trọng từ tư duy sản xuất chạy theo số lượng sang phát triển dựa trên chất lượng và giá trị sản phẩm.
Chuyển đổi số trong nông nghiệp – “chìa khóa” minh bạch và kết nối thị trường
Nếu kinh tế tuần hoàn và sản xuất hữu cơ là nền tảng tạo ra sản phẩm sạch thì công nghệ và chuyển đổi số chính là công cụ giúp nông sản vươn xa. Tại hội nghị, các giải pháp nông nghiệp thông minh như hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, mô hình nhà màng kiểm soát khí hậu và hệ thống cảm biến môi trường đã được giới thiệu trực quan, giúp hội viên nông dân tiếp cận gần hơn với phương thức canh tác hiện đại.
Đặc biệt, nội dung chuyển đổi số trong nông nghiệp được cụ thể hóa thông qua việc hướng dẫn bà con ứng dụng nhật ký điện tử và hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm mà còn đặt niềm tin vào sự minh bạch của quy trình sản xuất. Việc số hóa toàn bộ quá trình từ xuống giống, chăm sóc, sử dụng vật tư đến thu hoạch bằng nhật ký điện tử sẽ giúp minh bạch thông tin sản phẩm.
Đồng thời, hệ thống truy xuất nguồn gốc thông qua mã hóa công nghệ được xem là “chìa khóa” để xây dựng và bảo vệ thương hiệu nông sản xã Xuân Quang. Sự minh bạch này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm địa phương mà còn giúp nông dân tự tin đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, tiếp cận trực tiếp với khách hàng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh thương lái truyền thống.
Bà Thào Thị Mỷ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Quang nhấn mạnh: "Việc trang bị kiến thức khoa học công nghệ, thúc đẩy tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng “xanh” và “số” là nền tảng quan trọng để từng bước thay đổi nhận thức của người dân. Từ sản xuất nông nghiệp thuần túy, bà con đang chuyển sang phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, lấy chất lượng, hiệu quả và giá trị bền vững làm mục tiêu trọng tâm. Sự chủ động đổi mới này không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh của tỉnh Lào Cai mà còn giúp mỗi hội viên nông dân trở thành mắt xích năng động, có kỹ năng trong chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại".
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