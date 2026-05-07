Nông thôn Tây Bắc: Xuân Quang nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở

Vừa qua, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lào Cai do ông Đỗ Phi Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại xã Xuân Quang. Hoạt động nhằm đánh giá hiệu quả xử lý vụ việc ở cơ sở trong quá trình vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lào Cai làm việc với lãnh đạo xã Xuân Quang về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Đào Hà.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Quang, từ ngày 1/7/2025 đến 31/3/2026, công tác tiếp công dân trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Việc phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở.



Địa phương duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo xã, đồng thời đẩy mạnh đối thoại trực tiếp với người dân. Nhiều vụ việc được giải thích, hướng dẫn và hòa giải ngay từ đầu, hạn chế phát sinh đơn thư phức tạp, khiếu kiện vượt cấp. Nhờ đó, trên địa bàn không xuất hiện điểm nóng hay tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.



Ông Đỗ Phi Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Đào Hà.

Bên cạnh kết quả đạt được, đoàn giám sát cũng chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua kiểm tra hồ sơ thực tế, phần lớn đơn thư phát sinh liên quan đến lĩnh vực đất đai như tranh chấp, bồi thường và thủ tục hành chính. Nguyên nhân chủ yếu do hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ còn thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho công tác xác minh và xử lý vụ việc.



Hiện nay, cán bộ làm công tác tiếp dân tại xã chủ yếu kiêm nhiệm, trong khi kỹ năng, nghiệp vụ xử lý các vụ việc phức tạp còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở một số thời điểm chưa thật sự sát với thực tiễn, dẫn đến việc người dân chưa nắm đầy đủ quyền, nghĩa vụ hoặc vẫn gửi đơn vượt cấp.



Buổi giám sát tập trung đánh giá hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai tại cơ sở. Ảnh: Đào Hà.

Kết luận buổi giám sát, ông Đỗ Phi Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lào Cai ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Xuân Quang trong thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lào Cai đề nghị, địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, không chủ quan trước những vấn đề phát sinh từ cơ sở; tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân, nhất là tại các khu vực có biến động về đất đai; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài; khẩn trương hoàn thiện, cập nhật dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý; đồng thời nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân.

"Mô hình chính quyền hai cấp, cấp cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Việc thực hiện tốt công tác tiếp công dân không chỉ góp phần giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của người dân mà còn củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương, tạo nền tảng cho phát triển bền vững", Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.