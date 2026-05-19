Nông thôn Tây Bắc: Xuân Quang học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại xã Thiệu Hóa

Đoàn công tác do ông Đỗ Đức Liệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Quang làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, cán bộ chuyên môn, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận các khu dân cư.

Đoàn công tác của xã Xuân Quang tham quan và trao đổi kinh nghiệm tại thôn Nguyên Lý - đơn vị được công nhận thôn kiểu mẫu, thôn thông minh năm 2023. Ảnh: Đào Hà.

Tại xã Thiệu Hóa, đoàn đã khảo sát thực tế nhiều mô hình tiêu biểu. Nổi bật là thôn Nguyên Lý – thôn kiểu mẫu, thôn thông minh năm 2023. Địa phương đã phủ sóng internet tốc độ cao đến 100% hộ dân, lắp đặt wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn, ứng dụng phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói trong hệ thống truyền thanh và xây dựng các nhóm Zalo, Facebook cộng đồng để kết nối, tuyên truyền và lấy ý kiến nhân dân.

Phong trào xã hội hóa lắp đặt camera an ninh được người dân đồng thuận cao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Việc sử dụng thanh toán điện tử, quét mã QR trong đời sống hằng ngày cũng từng bước hình thành nền kinh tế số ở khu dân cư.



Đoàn công tác tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại HTX nông nghiệp Thiệu Hưng, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đào Hà.

Đoàn công tác cũng tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của HTX nông nghiệp Thiệu Hưng.

Mô hình áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm trong trồng dưa vàng, nho sữa Hàn Quốc, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương và thay đổi tư duy sản xuất của người dân theo hướng nông nghiệp hàng hóa hiện đại.

Lãnh đạo hai địa phương trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới nâng cao, chuyển đổi số và giảm nghèo bền vững. Ảnh: Đào Hà.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa đã chia sẻ kinh nghiệm trong huy động nguồn lực xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, chuyển đổi số và thực hiện giảm nghèo bền vững.

Chủ tịch UBND xã Thiệu Hóa cho biết, đến nay, địa phương đã hoàn thành 27/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 76 triệu đồng/năm.

Ông Đỗ Đức Liệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Quang đánh giá cao những kết quả mà xã Thiệu Hóa đạt được, đồng thời khẳng định chuyến tham quan là cơ hội thực tiễn quý báu để cán bộ xã Xuân Quang học tập, nghiên cứu và vận dụng phù hợp với điều kiện địa phương.



Chuyến công tác đã giúp đoàn công tác xã Xuân Quang tiếp cận nhiều cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo thêm cơ sở để địa phương đổi mới tư duy quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.