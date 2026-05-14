Lấy nông nghiệp làm nền tảng vững chắc

Ngay từ những tháng đầu năm, chính quyền và Nhân dân xã Thịnh Minh đã tập trung cao độ cho sản xuất nông nghiệp. Diện tích gieo cấy vụ Chiêm xuân đạt 602 ha, hoàn thành 100% kế hoạch khung thời vụ và đạt 50% kế hoạch cả năm. Hệ thống mương, bai được khơi thông, nạo vét kịp thời để đảm bảo điều tiết nước tưới tiêu phục vụ sản xuất.

Lĩnh vực chăn nuôi của địa phương ghi nhận sự duy trì ổn định quy mô đàn vật nuôi, mang lại nguồn thu nhập thiết thực cho bà con. Tổng đàn lợn đạt 5.270 con, đàn trâu bò 4.942 con, đàn dê 2.121 con và đàn gia cầm lên tới 221.342 con.

Diện tích gieo cấy vụ Chiêm xuân của xã Thịnh Minh đạt 602ha. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Khi xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại 03 hộ chăn nuôi thuộc xóm Độc Lập và Giếng 2, chính quyền đã kịp thời xử lý, tiến hành tiêu hủy 132 con lợn với tổng khối lượng hơn 8,3 tấn nhằm khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng. Đồng thời, lĩnh vực thủy sản với tổng diện tích 40 ha tiếp tục được chăm sóc tốt, không để xảy ra dịch bệnh lớn.

Cùng với những tín hiệu vui từ nông nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì ổn định. Các mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ phục vụ đời sống của nhân dân, không xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường. Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 7,05 tỷ đồng, hoàn thành 23% so với chỉ tiêu giao.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Thịnh Minh ước đạt 7,05 tỷ đồng. Ảnh: Thành Dân

Song song với phát triển kinh tế, xã Thịnh Minh đặc biệt chú trọng đến công tác an sinh xã hội và giải quyết việc làm. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn xã đạt mức rất cao, trên 98%. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, chính quyền địa phương đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công.

Tổng cộng đã có 1.399 suất quà với tổng kinh phí 553,6 triệu đồng được trao tận tay các đối tượng, thể hiện rõ truyền thống "uống nước nhớ nguồn" và sự quan tâm sâu sắc của chính quyền địa phương.

Diện mạo nông thôn mới tại xã Thịnh Minh ngày càng khang trang. Ảnh: Thành Dân.

Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành các dự án trọng điểm

Ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Thịnh Minh thông tin, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xã Thịnh Minh dồn lực thực hiện là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm thu hút đầu tư và hoàn thiện hạ tầng. Xã đang tập trung xử lý mặt bằng cho hàng loạt dự án trọng điểm như: Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo Chẹ, Dự án Khu công nghiệp Yên Quang, Cụm Công nghiệp Thịnh Minh 1 và Khu công nghiệp Thịnh Minh.

Dù quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn liên quan đến quy chủ thửa đất và xác định nguồn gốc tài sản, Ban quản lý dự án và chính quyền xã đang tích cực phối hợp rà soát, đo đạc lại để đẩy nhanh tiến độ.

Xã Thịnh Minh đặt nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2026. Ảnh: Thành Dân

Theo Chủ tịch UBND xã Thịnh Minh, bước sang quý II/2026, xã đặt mục tiêu tiếp tục bám sát đồng ruộng, hướng dẫn bà con chăm sóc lúa Chiêm Xuân và chủ động phòng trừ sâu bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng, đất đai và tăng cường thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại cộng đồng dân cư.

Với sự đồng lòng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Thịnh Minh đang từng bước vượt qua khó khăn, khẳng định đà phục hồi và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.