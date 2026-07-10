Đảm bảo quy trình dân chủ, công khai, rõ người rõ việc

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Giáp - Chủ tịch UBND xã Pa Tần đã quán triệt các nội dung cốt lõi về quy trình, thủ tục bầu cử. Công tác bầu trưởng bản nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là việc lựa chọn nhân sự đơn thuần mà là đợt sinh hoạt dân chủ trực tiếp, giúp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc xây dựng chính quyền địa phương.

Theo kế hoạch, các tiêu chuẩn đối với người ứng cử trưởng bản được đặt ra rất cụ thể: Phải là công dân Việt Nam từ 21 tuổi trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, uy tín trong cộng đồng, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời phải có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

UBND xã Pa Tần (tỉnh Lai Châu) vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn bầu trưởng bản nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo tiền đề để người dân lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, tâm huyết gánh vác trọng trách tại cộng đồng. Ảnh: Xã Pa Tần

Hội nghị đã tập trung hướng dẫn, trao đổi các nội dung về quy trình, trình tự, thủ tục bầu trưởng bản nhiệm kỳ 2026 - 2031; công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị cử tri và các bước lựa chọn, giới thiệu nhân sự. Qua đó, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, bảo đảm công tác bầu trưởng bản diễn ra dân chủ, đúng quy định, lựa chọn được những cá nhân tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở.

Các đại biểu đã tập trung trao đổi các nội dung về quy trình, trình tự, thủ tục bầu trưởng bản; công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị cử tri và các bước lựa chọn, giới thiệu nhân sự. Ảnh: Xã Pa Tần

Để cuộc bầu cử diễn ra thành công vào ngày 18 và 19/7 tới đây, UBND xã Pa Tần (tỉnh Lai Châu) đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Trong đó, Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu các văn bản chỉ đạo và tổng hợp kết quả bầu cử; Công an và Ban chỉ huy Quân sự xã bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử; Trung tâm dịch vụ tổng hợp đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa cuộc bầu cử trên hệ thống truyền thanh để người dân nắm bắt và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình.

Đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ gia đình

Điểm mới trong công tác chuẩn bị lần này là việc ứng dụng linh hoạt các phương thức truyền thông hiện đại. Thay vì chỉ thông báo truyền thống, các bản được khuyến khích sử dụng các ứng dụng mạng xã hội (như nhóm Zalo) để thông báo đến người dân, đảm bảo tài liệu cuộc họp được gửi đến từng hộ gia đình ít nhất 02 ngày trước khi diễn ra bầu cử.

Xã Pa Tần (tỉnh Lai Châu) sẵn sàng cho ngày hội bầu trưởng bản nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Xã Pa Tần

Việc bầu trưởng bản tại xã Pa Tần (tỉnh Lai Châu) lần này gắn liền với công tác sắp xếp lại các bản theo phương án tổng thể của tỉnh Lai Châu. Chính vì vậy, sự đồng thuận của nhân dân thông qua lá phiếu bầu những người có đủ đức, đủ tài chính là chìa khóa quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương trong giai đoạn 2026-2031.