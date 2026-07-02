Nông thôn Tây Bắc: Xã Lê Lợi công bố các quyết định về tổ chức và nhân sự tại các bản sau sắp xếp
02/07/2026 15:33 GMT +7
Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ xã Lê Lợi (Lai Châu) vừa tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết và các quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự tại các bản trên địa bàn. Đây là bước đi then chốt nhằm kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập.
Xã Lê Lợi giảm từ 24 bản xuống còn 18 bản sau sắp xếp, sáp nhập
Hội nghị đã công bố Nghị quyết của HĐND xã Lê Lợi về việc sắp xếp các bản trên địa bàn và tiếp nhận các bản của xã Tủa Sín Chải (hiện đang sinh sống trên địa giới hành chính của xã Lê Lợi).
Theo đó, sau khi sắp xếp, tiếp nhận và tổ chức lại các bản, xã Lê Lợi giảm từ 24 bản xuống còn 16 bản và tiếp nhận thêm 2 bản Tìa Khí và Phi Én của xã Tủa Sín Chải mới lên thành 18 bản, trong đó có 8 bản không thực hiện sắp xếp.
Hội nghị cũng đã công bố các quyết định: Hợp nhất, thành lập các chi bộ bản trực thuộc Đảng bộ xã; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ nhiệm kỳ 2025–2030; chỉ định Trưởng bản lâm thời và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tại các bản sau sắp xếp.
Việc công bố các quyết định về tổ chức và nhân sự tại các bản lần này là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các bản trong giai đoạn mới.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Ninh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Lợi đã chúc mừng các nhân sự vừa được nhận nhiệm vụ mới, đồng thời ghi nhận, tri ân những đóng góp của lãnh đạo các bản cũ vừa nghỉ công tác.
Bí thư Đảng ủy xã Lê Lợi nhấn mạnh: Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự tại các bản là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.
Để bộ máy mới vận hành trơn tru, Bí thư Đảng ủy xã Lê Lợi yêu cầu các chi bộ, ban quản lý bản và Ban Công tác Mặt trận nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, bắt tay ngay vào công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; các phòng ban, công chức chuyên môn của xã khẩn trương bám sát cơ sở, hướng dẫn cụ thể từng phần việc, xây dựng kế hoạch chi tiết để đồng hành cùng các bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…
Hơn 24.000 hội viên Hội Nông dân Lai Châu tham gia nền tảng số, Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 67 tỷ đồng
Sáu tháng đầu năm 2026, các cấp Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng tổ chức Hội, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 24.000 hội viên sử dụng nền tảng số Nông dân Việt Nam; Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 67 tỷ đồng, tạo nguồn lực quan trọng giúp nông dân phát triển sản xuất.
Lai Châu khai mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026, quy tụ 42 thí sinh xuất sắc
Sau gần 4 tháng triển khai từ cơ sở với sự tham gia của 610 thí sinh, Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh Lai Châu năm 2026 đã lựa chọn 42 gương mặt xuất sắc nhất tranh tài. Hội thi được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống.
Bộ đội Biên phòng Lai Châu đẩy mạnh chuyển đổi số, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho 120 cán bộ, chiến sĩ
Ngày 26/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu cùng Công ty Cổ phần MISA tổ chức lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thực hiện nhiệm vụ cho 120 cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng.