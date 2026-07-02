Nông thôn Tây Bắc: Xã Lê Lợi công bố các quyết định về tổ chức và nhân sự tại các bản sau sắp xếp

Xã Lê Lợi giảm từ 24 bản xuống còn 18 bản sau sắp xếp, sáp nhập

Hội nghị đã công bố Nghị quyết của HĐND xã Lê Lợi về việc sắp xếp các bản trên địa bàn và tiếp nhận các bản của xã Tủa Sín Chải (hiện đang sinh sống trên địa giới hành chính của xã Lê Lợi).

Theo đó, sau khi sắp xếp, tiếp nhận và tổ chức lại các bản, xã Lê Lợi giảm từ 24 bản xuống còn 16 bản và tiếp nhận thêm 2 bản Tìa Khí và Phi Én của xã Tủa Sín Chải mới lên thành 18 bản, trong đó có 8 bản không thực hiện sắp xếp.

Các đại biểu dự hội nghị công bố Nghị quyết và các quyết định về tổ chức bộ máy, nhân sự tại các bản của xã Lê Lợi. (Ảnh: Xã Lê Lợi)

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định: Hợp nhất, thành lập các chi bộ bản trực thuộc Đảng bộ xã; chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ nhiệm kỳ 2025–2030; chỉ định Trưởng bản lâm thời và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tại các bản sau sắp xếp.

Việc công bố các quyết định về tổ chức và nhân sự tại các bản lần này là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các bản trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Văn Ninh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Lợi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng nhân sự mới ở các bản. (Ảnh: Xã Lê Lợi)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Ninh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Lợi đã chúc mừng các nhân sự vừa được nhận nhiệm vụ mới, đồng thời ghi nhận, tri ân những đóng góp của lãnh đạo các bản cũ vừa nghỉ công tác.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Lợi nhấn mạnh: Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự tại các bản là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Xã Lê Lợi giảm từ 24 bản xuống còn 18 bản sau sắp xếp, sáp nhập bản, tổ dân phố. (Ảnh: Xã Lê Lợi)

Để bộ máy mới vận hành trơn tru, Bí thư Đảng ủy xã Lê Lợi yêu cầu các chi bộ, ban quản lý bản và Ban Công tác Mặt trận nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, bắt tay ngay vào công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; các phòng ban, công chức chuyên môn của xã khẩn trương bám sát cơ sở, hướng dẫn cụ thể từng phần việc, xây dựng kế hoạch chi tiết để đồng hành cùng các bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…