Nông thôn Tây Bắc: Vượt khó, giữ rừng ở Bum Tở

Giữ rừng nơi đại ngàn hiểm trở

Xã Bum Tở mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Mường Tè, xã Kan Hồ và xã Bum Tở cũ (huyện Mường Tè). Sau sáp nhập, Bum Tở trở thành một "đại bản doanh" rộng lớn với tổng diện tích tự nhiên lên tới 384,08 km², là nơi sinh sống của 2.935 hộ gia đình với 11.711 nhân khẩu.

Nằm ở vị trí chiến lược, xã Bum Tở có địa hình khá phức tạp. Những dãy núi cao dựng đứng bị chia cắt bởi nhiều khe suối sâu hút, độ dốc lớn. Vào mùa khô, gió Lào thổi hun hút, thời tiết nắng nóng hanh khô kéo dài khiến nguy cơ "giặc lửa" ghé thăm rừng luôn chực chờ ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

Những cánh rừng ở xã Bum Tở ngày càng phát triển xanh tốt. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Đặc thù địa hình ở đây dốc đứng, giao thông đi lại giữa các bản rất khó khăn. Rừng phần lớn là rừng phòng hộ đầu nguồn xung yếu, nằm ở những khu vực hẻo lánh. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ do bà con bất cẩn khi dọn nương hay đi lấy mật ong rừng là nguy cơ cháy lan thành đại thảm họa cực kỳ cao" – Phó Chủ tịch UBND xã Bum Tở Nguyễn Văn Thành cho hay.

Thế nhưng, bất chấp những bất lợi từ thiên nhiên, màu xanh của đại ngàn Bum Tở vẫn được giữ vững. Hiện nay, toàn xã có tới 25.768,96ha diện tích có rừng (trong đó rừng tự nhiên chiếm tới 24.949,97 ha). Tổng diện tích rừng tính độ che phủ đạt 25.069,53 ha, đưa tỷ lệ che phủ rừng của xã lên con số 65,27%.

Để đạt được kết quả "trắng" vụ cháy rừng trong mùa khô 2024 - 2025, xã Bum Tở đã chỉ đạo quyết liệt, coi công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Ngay từ đầu mùa khô, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ huy PCCCR gồm 37 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể "rõ người, rõ việc, rõ địa bàn". Đặc biệt, xã đã phát huy sức mạnh của "lòng dân" khi củng cố và duy trì 16 tổ chuyên trách bảo vệ rừng tại các thôn, bản, với tổng cộng 1.603 thành viên.

Người dân xã Bum Tở ngày càng nêu cao ý thức, trách nhiệm giữ rừng. (Thanh Ngân)

Lực lượng Kiểm lâm địa bàn phối hợp chặt chẽ với Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự và tổ chuyên trách bảo vệ rừng các bản căng mình tuần tra. Tính riêng trong mùa khô 2024 - 2025, các lực lượng đã thực hiện 67 đợt tuần tra rừng, với 214 lượt người tham gia, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được xã Bum Tở đẩy mạnh. Xã đã tổ chức 38 cuộc họp bản thu hút 2.329 lượt người nghe, phát 63 đợt tuyên truyền lưu động qua hệ thống loa phát thanh và tổ chức cho 1.603 đại diện hộ gia đình ký cam kết bảo vệ rừng, không đốt nương gây cháy rừng.

Nói về sự đổi thay trong nhận thức của người dân, ông Vàng Giá Chừ - Bí thư Chi bộ kiêm trưởng bản Nậm Xả phấn khởi chia sẻ: "Trước đây, bà con mình làm nương hay quen tay đốt dọn tự do, thi thoảng còn dùng lửa đốt tổ lấy mật ong rừng rất nguy hiểm. Từ ngày được cán bộ xã, cán bộ kiểm lâm xuống tận bản giảng giải, lại được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đều đặn hàng năm, bà con hiểu ra rồi. Rừng là “nồi cơm”, là “tấm lá chắn” bảo vệ bản làng. Giờ đốt nương là phải báo Trưởng bản, canh lửa cẩn thận, khi nắng nóng cao điểm là dừng hẳn không đốt nữa".

Nguồn tiền từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được chi trả đầy đủ, kịp thời đã giúp bà con yên tâm gắn bó, có thêm nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống và tích cực tham gia các tổ tuần tra giữ rừng.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Mường Tè đi tuần tra rừng trên địa bàn xã Bum Tở. (Ảnh: Thanh Ngân)

Dù đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, song lãnh đạo UBND xã Bum Tở cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác bảo vệ rừng trên địa bàn vẫn đối mặt với không ít rào cản.

Do địa bàn quá rộng, lực lượng chuyên trách còn mỏng, trang thiết bị chữa cháy rừng chủ yếu là dụng cụ thủ công được trang bị từ nhiều năm trước, chưa được bổ sung mới. Một bộ phận nhỏ người dân do hủ tục, tập quán cũ vẫn lén lút xâm lấn rừng làm nương rẫy hoặc tự ý đốt đồng cỏ, dùng lửa lấy mật ong rừng. Hoạt động của một số tổ bảo vệ rừng ở vài bản đôi lúc còn thụ động.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử về phương hướng trong thời gian tới, lãnh đạo UBND xã Bum Tở khẳng định: "Thời gian tới, xã Bum Tở sẽ tiếp tục siết chặt công tác quản lý, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và các thành viên Ban Chỉ huy PCCCR. Chúng tôi xác định lấy phòng ngừa làm chính, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các vùng lõi, vùng có nguy cơ cháy cao. Đồng thời, xã sẽ đẩy mạnh việc lồng ghép các mô hình phát triển sinh kế cho người dân, giúp bà con giảm bớt sự phụ thuộc vào việc làm nương rẫy truyền thống".

Sự chủ động của chính quyền địa phương cùng với sự đồng lòng của đồng bào các dân tộc xã Bum Tở đang tạo nên một "bức tường thành" vững chắc. Màu xanh thẳm của những cánh rừng đại ngàn Bum Tở không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giữ nguồn nước cho vùng hạ du, mà còn đang hằng ngày tiếp thêm sức sống, mang lại sự ấm no cho người dân địa phương.