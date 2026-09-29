Nông thôn Tây Bắc: UBND xã Lê Lợi công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý
29/09/2026 10:06 GMT +7
UBND xã Lê Lợi (Lai Châu) vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND xã về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Văn phòng HĐND - UBND xã và Trung tâm Phục vụ Hành chính công.
Ông Nguyễn Ngọc Kiệm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, ông Đinh Quang Hiếu - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan dự hội nghị.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã Lê Lợi đã công bố các quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND xã Lê Lợi.
Cụ thể: Bà Lò Thị Hương, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng ủy xã Lê Lợi, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Lê Lợi, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, tính từ ngày 1/9/2026; ông Lò Văn Dũng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Lê Lợi, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, tính từ ngày 15/9/2026.
Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Đinh Quang Hiếu - Chủ tịch UBND xã Lê Lợi ghi nhận, đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm công tác của các cán bộ vừa được bổ nhiệm. Chủ tịch UBND xã Lê Lợi đề nghị trên cương vị mới, các cán bộ cần nhanh chóng tiếp cận công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực và kinh nghiệm để cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo lần này nhằm tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực tham mưu, điều hành và hiệu quả hoạt động của UBND xã Lê Lợi trong thời gian tới.
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