Nông thôn Tây Bắc: Trung tâm Minh Tâm kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng trẻ đặc biệt

Dự lễ kỷ niệm có ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La; đại diện Ban Chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam, cùng đại diện các trường mầm non trên địa bàn tỉnh; phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Minh Tâm.

Trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Hệ thống giáo dục đặc biệt Minh Tâm đã vượt qua nhiều khó khăn để từng bước khẳng định vai trò trong công tác hỗ trợ trẻ khuyết tật, mang lại nhiều giá trị nhân văn cho cộng đồng, phụ huynh và các gia đình có trẻ có nhu cầu đặc biệt.

Ong Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi lễ: Ảnh: Văn Ngọc

Thành lập năm 2016 với 3 lớp ban đầu, sau 10 năm xây dựng và phát triển,Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Minh Tâm hiện có 16 phòng can thiệp cá nhân 1-1, 2 lớp bán trú cùng đội ngũ 20 cán bộ, giáo viên và chuyên viên can thiệp, Mỗi năm, Trung tâm hỗ trợ can thiệp cho khoảng 100 trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm triển khai 5 chương trình giáo dục và can thiệp dành cho các nhóm trẻ chậm nói, rối loạn phổ tự kỷ và trẻ có nhu cầu đặc biệt…

Bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Hệ thống Trung tâm Giáo dục Trẻ đặc biệt Minh Tâm, phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Hệ thống Trung tâm Giáo dục Trẻ đặc biệt Minh Tâm chia sẻ: Hành trình 10 năm của Minh Tâm là quá trình kiên trì theo đuổi phương châm “chuyên nghiệp trong dịch vụ, hiệu quả trong can thiệp, nhân văn trong từng hành động và bền vững vì tương lai trẻ đặc biệt”.

“Từ những ngày đầu chỉ có vài học sinh, đến nay Minh Tâm đã đồng hành cùng hàng trăm trẻ đặc biệt. Hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi không chỉ là những thành quả đạt được, mà là khi thấy một em bé từ không giao tiếp đã biết gọi mẹ; một em từng tăng động, mất kiểm soát đã biết ngồi học, biết yêu thương và hòa nhập mỗi ngày”, bà Hòa xúc động nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La bày tỏ xúc động trước những thước phim tư liệu cùng các tiết mục văn nghệ giàu cảm xúc. Ông đánh giá cao những hoạt động nhân văn của Trung tâm Minh Tâm trong hành trình đồng hành cùng trẻ khuyết tật tại Sơn La và nhiều địa phương khác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La khẳng định, tỉnh luôn quan tâm đến công tác giáo dục và an sinh xã hội với phương châm “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như vận hành Trung tâm Bảo trợ xã hội cho trẻ mồ côi, huy động các nguồn lực xã hội hóa để trao học bổng cho trẻ em khó khăn.

Trung tâm Giáo dục Trẻ đặc biệt Minh Tâm vinh dự được Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam trao tặng bằng khen. Ảnh: Văn Ngọc

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Sơn La, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ giáo viên Trung tâm Minh Tâm trong việc xây dựng môi trường giáo dục hòa nhập ý nghĩa, đồng thời cam kết tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và khuyến khích các mô hình xã hội hóa nhằm giúp trẻ khuyết tật có điều kiện phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, Liên hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Minh Tâm vì có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ người khuyết tật; trao Kỷ niệm chương “Vì hạnh phúc người khuyết tật Việt Nam” cho một cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm lo người khuyết tật.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Minh Tâm