Nông thôn Tây Bắc: Trao 5.000 cây Măng Bát độ, tiếp sức người dân làm kinh tế, phủ xanh đồi trọc

Măng Bát độ gieo màu xanh trên đất đồi

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Phù về tuyên truyền, vận động xã hội hóa trồng cây Măng Bát độ phủ xanh đất trống, đồi trọc và phát triển kinh tế với chủ đề "Triệu cây Măng Bát độ – Vì Gia Phù xanh, vì sinh kế bền vững", địa phương đã tổ chức cấp phát cây giống Măng Bát độ đợt 2 cho các hộ dân đăng ký tham gia mô hình.

Trong đợt này, 5.000 cây giống Măng Bát độ đã được trao cho 17 hộ gia đình thuộc các bản Suối Cáy, Bản Nhọt, Hiền Giàng, Suối Thịnh và Nà Mạc. Việc cấp phát được thực hiện công khai, đúng đối tượng, bảo đảm chất lượng cây giống trước khi bàn giao cho người dân.

Gia Phù trao 5.000 cây Măng Bát độ, tiếp sức người dân phát triển kinh tế, phủ xanh đồi trọc. Ảnh: Xã Gia Phù

Cùng với trao cây giống, cán bộ MTTQ, các tổ chức đoàn thể và cơ quan chuyên môn của xã còn trực tiếp hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt ngay từ giai đoạn đầu.

Nhiều hộ dân kỳ vọng Măng Bát độ sẽ trở thành cây trồng mang lại nguồn thu nhập ổn định trong những năm tới, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên phát triển kinh tế.

Măng Bát độ là loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, có khả năng sinh trưởng tốt trên đất dốc, đất đồi và cho giá trị kinh tế khá cao nhờ sản phẩm măng thương phẩm được thị trường ưa chuộng.

Việc phát triển diện tích trồng Măng Bát độ không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, hạn chế xói mòn, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Phù sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng Măng Bát độ, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn xã.