Nông thôn Tây Bắc: Tiểu thương Than Uyên hào hứng tiếp cận kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử

Tập huấn về thương mại điện tử cho các tiểu thương, hộ kinh doanh ở Than Uyên

Sáng nay (12/5) tại hội trường UBND xã Than Uyên, 120 học viên là tiểu thương, hộ kinh doanh trên địa bàn đã tham gia hội nghị tập huấn về thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng “mô hình chợ số” tại xã Than Uyên. Hội nghị tập huấn do Sở Công Thương tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND xã Than Uyên tổ chức.

Quang cảnh hội nghị tập huấn về thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt tại xã Than Uyên. (Ảnh: Ánh Hồng)

Tại đây, những khái niệm như hệ sinh thái công nghệ, chuyển đổi số hay quy trình thuế điện tử đã được chuyển tải tới các tiểu thương, hộ kinh doanh. Bà con không chỉ được hướng dẫn cách mở tài khoản ngân hàng, cài đặt ứng dụng thanh toán mà còn được "mục sở thị" cách nhận diện hàng giả, hàng nhái để bảo vệ uy tín kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương Lai Châu khẳng định: "Trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc nâng cao kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử và tiếp cận các nền tảng số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết đối với các hộ kinh doanh. Chúng tôi muốn giúp bà con thay đổi từ phương thức truyền thống sang hiện đại, văn minh hơn".

Ông Trần Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Công Thương Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Ánh Hồng)

Hội nghị nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía người dân. Chị Nguyễn Thị Mai, một tiểu thương kinh doanh mặt hàng nông sản tại chợ Than Uyên, phấn khởi chia sẻ: "Trước đây, tôi cứ nghĩ bán hàng là phải đợi khách đến tận nơi, trả tiền mặt. Nay được các cán bộ hướng dẫn, tôi mới biết mình có thể giới thiệu sản phẩm đi xa hơn qua mạng, khách chỉ cần quét mã QR là xong, vừa nhanh vừa không lo nhầm lẫn tiền nong".

Việc trang bị kiến thức về thương mại điện tử không chỉ giúp các tiểu thương ở Than Uyên mở rộng thị trường, quảng bá đặc sản địa phương đến mọi miền tổ quốc, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tại hội nghị, các tiểu thương, hộ kinh doanh ở Than Uyên được hướng dẫn cách nhận biết hàng giả, hàng nhái. (Ảnh: Ánh Hồng)

Đây là bước đi quan trọng để xã Than Uyên từng bước xóa bỏ khoảng cách công nghệ, xây dựng mô hình "chợ số" phù hợp với đặc thù địa phương. Qua đó, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng cao phát triển theo hướng bền vững, minh bạch và hiện đại.