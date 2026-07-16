Nông thôn Tây Bắc: "Tiếp sức" 1,35 tỷ đồng cho nông dân một xã ở Lai Châu phát triển chăn nuôi

Giải ngân 2 dự án chăn nuôi tại xã Hồng Thu

Nhằm tạo đà cho người dân vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững, ngày 15/7, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã tiến hành giải ngân 2 dự án chăn nuôi tại xã Hồng Thu. Với tổng số vốn lên tới 1,35 tỷ đồng, đây được coi là nguồn lực quan trọng giúp các hộ dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng hàng hóa.

Các đại biểu dự buổi giải ngân vốn vay dự án chăn nuôi lợn và chăn nuôi trâu thương phẩm ở xã Hồng Thu. (Ảnh: Hội Nông dân Lai Châu)

Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã giải ngân 550 triệu cho 6 hộ dân ở Hồng Thu vay thực hiện dự án "Chăn nuôi trâu thương phẩm" và 800 triệu đồng tiếp sức cho 9 hộ vay thực hiện dự án “Chăn nuôi lợn”.

Để bà con yên tâm bám bản, đầu tư dài hạn mà không bị áp lực tài chính đè nặng, nguồn vốn này được áp dụng mức lãi suất cực kỳ ưu đãi, chỉ 0,65%/tháng (tương đương 7,8%/năm), với thời hạn vay kéo dài lên tới 60 tháng.

Các dự án chăn nuôi lần này được triển khai trực tiếp tại các bản vùng cao của xã Hồng Thu – nơi có quỹ đất, đồng cỏ và khí hậu thuận lợi để phát triển đại gia súc cũng như chăn nuôi thương phẩm.

Bà Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi giải ngân. (Ảnh: Hội Nông dân Lai Châu)

Đại diện cho các hộ nhận vốn, ông Hạng A Dế – Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Thu phấn khởi chia sẻ: "Nguồn vốn này thực sự là chiếc “phao cứu sinh”, là đòn bẩy để các hội viên nông dân tại các bản Seo Lèng 1, Nà Kế 2, Xà Chải (đối với dự án nuôi trâu) và Trung Xung A, Phìn Hồ, Tà Ghênh (đối với dự án nuôi lợn) có tiền mua con giống tốt, cải tạo lại hệ thống chuồng trại kiên cố và chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc".

Để phát huy hiệu quả đồng vốn của Quỹ HTND, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã giao Ban Giám đốc Quỹ phối hợp sát sao với Hội Nông dân xã Hồng Thu trong việc hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chặt chẽ quy trình chăn nuôi.

15 hộ dân ở xã Hồng Thu được vay tổng số 1,35 tỷ đồng để thực hiện 2 dự án chăn nuôi. (Ảnh: Hội Nông dân Lai Châu)

Hội Nông dân xã Hồng Thu sẽ đồng hành cùng các hộ tham gia dự án từ khâu tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh, đến việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi đúng hạn để bảo toàn nguồn vốn, tiếp tục luân chuyển "tiếp sức" cho các hộ khó khăn khác.

Việc trao "cần câu" đúng lúc, đúng đối tượng ngay tại xã vùng cao Hồng Thu không chỉ giúp các hộ đồng bào thiểu số có cơ hội nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, mà còn góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chung tay cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.