Nông thôn Tây Bắc: Tiếng vó ngựa trên cao nguyên Bắc Hà đầy sôi động sẽ là một điểm đến thú vị

Các nài ngựa tranh tài kịch tính tại vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà hằng năm sẽ được tổ chức trên sân vận động trung tâm xã. Ảnh: Seo Súng.

Từ ngày 23 đến 31/5/2026, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai sẽ trở thành tâm điểm du lịch mùa hè khi Festival mùa hè sẽ diễn ra, với chủ đề “Vang xa vó ngựa cao nguyên”.

Chuỗi sự kiện kéo dài hơn một tuần hứa hẹn mang đến không gian lễ hội sôi động, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Ngay từ sáng 23/5, không khí lễ hội sẽ chính thức diễn ra Lễ khai mạc Festival mùa hè tại sân vận động trung tâm, gắn với vòng loại Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà lần thứ 19.

Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu, góp phần tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, môn thể thao dân gian độc đáo của đồng bào vùng cao, nơi những “kỵ sĩ chân đất” tranh tài đầy kịch tính, tạo nên sức hút đặc biệt cho vùng đất cao nguyên trắng.

Cùng ngày, vào 14 giờ, tại Dinh thự Hoàng A Tưởng sẽ diễn ra Lễ hội Mận Tam hoa – sự kiện tôn vinh đặc sản trứ danh của địa phương.

Du khách không chỉ được thưởng thức những trái mận căng mọng, mà còn tham gia các hoạt động trưng bày, thi mận đẹp, khám phá nét độc đáo của nông sản vùng cao.

Đến tối, từ 19 giờ 30 phút, Chợ Văn hóa Bắc Hà sẽ bừng sáng trong không gian lễ hội với âm thanh rộn ràng của tiếng khèn, tiếng sáo, hòa cùng các tiết mục nghệ thuật dân gian và ẩm thực đặc sắc.

Giải đưa ngựa truyền thống Bắc Hà luôn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia trải nghiệm. Ảnh: Seo Súng.

Tâm điểm của Festival sẽ diễn ra vào sáng ngày 24/5, khi vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà lần thứ 19 chính thức khởi tranh.

Đây không chỉ là cuộc đua tốc độ mà còn là dịp để du khách cảm nhận rõ nét tinh thần thượng võ, sự gan dạ và kỹ năng điêu luyện của các nài ngựa vùng cao.

Đặc biệt, điểm nhấn ấn tượng của ngày hội là màn đồng diễn múa Gậy sinh tiền của 1.000 học sinh, hướng tới xác lập kỷ lục Guinness.

Đây được xem là hoạt động mang tính biểu tượng, vừa tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, vừa góp phần quảng bá hình ảnh con người Bắc Hà năng động, giàu bản sắc tới bạn bè trong và ngoài nước.

Sau những ngày hội sôi động, Festival tiếp tục mở ra hành trình trải nghiệm hấp dẫn vào ngày 30/5.

Từ sáng sớm, du khách có thể hòa mình vào không khí nhộn nhịp của chợ trâu Bắc Hà, một trong những phiên chợ độc đáo bậc nhất vùng cao.

Hành trình khám phá còn đưa du khách tham quan lại Dinh thự Hoàng A Tưởng, trải nghiệm các nghề thủ công truyền thống như thêu, dệt, vẽ sáp ong trên thổ cẩm cùng nghệ nhân các dân tộc Mông, Dao, Phù Lá.

Không dừng lại ở đó, du khách còn có cơ hội chinh phục Núi Cóc, ghé thăm thôn Bản Phố 2C để cảm nhận nhịp sống bình dị, mộc mạc của người dân bản địa.

Buổi chiều, các cuộc tranh tài tiếp tục diễn ra với vòng chung kết tháng 5 của giải đua ngựa hàng tuần, mang đến những màn rượt đuổi đầy kịch tính.

Điểm nhấn tại Festival mùa Hè Bắc Hà 2026 với chủ đề, “Vang xa vó ngựa cao nguyên" sẽ là màn đồng diễn múa Gậy sinh tiền của 1.000 học sinh, hướng tới xác lập kỷ lục Guinness. Ảnh: Seo Súng.

Đêm xuống, Chợ Văn hóa Bắc Hà lại rực rỡ với các chương trình nghệ thuật và không gian ẩm thực đặc sắc.

Bên cạnh đó, du khách còn được dạo chợ, tham quan Dinh thự Hoàng A Tưởng, trải nghiệm trình diễn thổ cẩm, cưỡi ngựa trên thảo nguyên Na Hối hay check-in tại đồi hoa cẩm tú cầu thôn Ngài Ma Lùng Trù, điểm đến đang gây sốt với giới trẻ.

Xuyên suốt Festival là chương trình trải nghiệm “Một ngày làm nông dân cao nguyên” – hoạt động được nhiều du khách mong chờ.

Tại đây, du khách sẽ được trực tiếp đến các vườn dâu tây, vườn mận Tam hoa tại các thôn Na Hối, Na Áng, Na Kim và Trại nghiên cứu, sản xuất rau quả Bắc Hà để tìm hiểu quy trình canh tác, tự tay thu hoạch và thưởng thức nông sản tươi ngon.

Festival mùa Hè Bắc Hà 2026 không chỉ là chuỗi sự kiện văn hoá, du lịch, thể thao đặc sắc, hấp dẫn mà còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh cao nguyên trắng Bắc Hà, vùng đất hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, con người thân thiện và những giá trị văn hóa độc đáo.

Với sự đầu tư bài bản, nội dung phong phú và nhiều điểm nhấn ấn tượng, Festival năm nay được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch địa phương, đưa Bắc Hà trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu trong mùa hè 2026.