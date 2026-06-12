Nông thôn Tây Bắc: Thúc đẩy phát triển vùng chè chủ lực và xóa bỏ hủ tục tại vùng cao Lai Châu
12/06/2026 15:00 GMT +7
Tại hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2026 diễn ra sáng nay (12/6), do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức, nhiều vấn đề "nóng" gắn liền với đời sống của bà con đồng bào các dân tộc Lai Châu đã được đưa ra phân tích, định hướng.
Lai Châu giải bài toán nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị cho vùng chè
Hội nghị do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm lớn tại hội nghị là bài toán nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị cho vùng chè – ngành hàng chủ lực của địa phương. Các báo cáo viên đã phân tích sâu các giải pháp gắn chế biến với tiêu thụ sản phẩm, nhằm giúp bà con nông dân trồng chè có thu nhập ổn định, hướng tới phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.
Bên cạnh đó, hội nghị cũng đánh giá kết quả bước đầu và tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã biên giới Sì Lở Lầu (Lai Châu).
Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng đi sâu vào các vấn đề an sinh xã hội, dân sinh cốt lõi: Đánh giá kết quả triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ và tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn; thông tin kết quả và bàn giải pháp xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu nhằm nâng cao cả đời sống vật chất lẫn tinh thần cho bà con.
Phát biểu kết luận hội nghị, bà Đào Thị Thanh Nhàn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ báo cáo viên và các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền đậm nét các nội dung trọng tâm trên. Đặc biệt là lan tỏa chủ trương khám sức khỏe định kỳ, phát triển cây chè theo hướng xây dựng thương hiệu và quyết liệt bài trừ hủ tục.
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu cũng lưu ý đội ngũ báo cáo viên cần phải thay đổi phương pháp tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chủ động nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời định hướng ngay từ cơ sở…
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