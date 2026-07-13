Nông thôn Tây Bắc: Thống nhất các nội dung tổ chức Tết độc lập năm 2026 ở Than Uyên

Sở Công Thương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu vừa có buổi làm việc với xã Than Uyên nhằm thống nhất các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Tết Độc lập năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc thống nhất các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Tết Độc lập năm 2026 ở Than Uyên (Ảnh: TTDVTH xã Than Uyên)

Tết Độc lập từ lâu đã trở thành ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc ở Than Uyên. Điểm nhấn bứt phá của năm 2026 chính là sự xuất hiện của chuỗi sự kiện thương mại điện tử "Nâng tầm đặc sản Lai Châu".

Việc đưa các chuỗi sự kiện thương mại điện tử vào không gian lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích lớn. Không chỉ dừng lại ở ca múa nhạc truyền thống, du khách đến với Than Uyên dịp này sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa số, nơi những món đặc sản trứ danh của Tây Bắc được "chốt đơn" trên các nền tảng mạng xã hội.

Lãnh đạo UBND xã Than Uyên phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTDVTH cã Than Uyên)

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, rà soát lại không gian bố trí nhằm đảm bảo tính đồng bộ và khoa học. Tất cả các nội dung phối hợp đang được hoàn thiện gấp rút trước khi trình UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại khu vực sân vận động xã Than Uyên – nơi dự kiến sẽ diễn ra chuỗi hoạt động chính của Tết Độc lập và ngày hội thương mại điện tử.

Theo đó, Đoàn công tác đã kiểm tra kỹ lưỡng hiện trạng sân bãi, hạ tầng kỹ thuật; định hình lại các khu vực phụ trợ, không gian cho các trò chơi dân gian, gian hàng nông sản và khu vực trải nghiệm công nghệ; thống nhất các phương án phân luồng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại sân vận động xã Than Uyên. (Ảnh: TTDVTH xã Than Uyên)

Sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng từ sớm hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách trong dịp Tết Độc lập 2026, đồng thời mở ra cơ hội lớn để Than Uyên cất cánh du lịch và nâng tầm nông sản địa phương.