Nông thôn Tây Bắc: Thống nhất các nội dung tổ chức Tết độc lập năm 2026 ở Than Uyên
13/07/2026 20:34 GMT +7
Với sự kết hợp giữa các hoạt động văn hóa, du lịch mừng Tết Độc lập và chuỗi sự kiện thương mại điện tử "Nâng tầm đặc sản Lai Châu", Than Uyên (Lai Châu) hứa hẹn sẽ là điểm đến thu hút du khách trong dịp Tết Độc năm nay.
Sở Công Thương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu vừa có buổi làm việc với xã Than Uyên nhằm thống nhất các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Tết Độc lập năm 2026.
Tết Độc lập từ lâu đã trở thành ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc ở Than Uyên. Điểm nhấn bứt phá của năm 2026 chính là sự xuất hiện của chuỗi sự kiện thương mại điện tử "Nâng tầm đặc sản Lai Châu".
Việc đưa các chuỗi sự kiện thương mại điện tử vào không gian lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú hích lớn. Không chỉ dừng lại ở ca múa nhạc truyền thống, du khách đến với Than Uyên dịp này sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa số, nơi những món đặc sản trứ danh của Tây Bắc được "chốt đơn" trên các nền tảng mạng xã hội.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, rà soát lại không gian bố trí nhằm đảm bảo tính đồng bộ và khoa học. Tất cả các nội dung phối hợp đang được hoàn thiện gấp rút trước khi trình UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt.
Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại khu vực sân vận động xã Than Uyên – nơi dự kiến sẽ diễn ra chuỗi hoạt động chính của Tết Độc lập và ngày hội thương mại điện tử.
Theo đó, Đoàn công tác đã kiểm tra kỹ lưỡng hiện trạng sân bãi, hạ tầng kỹ thuật; định hình lại các khu vực phụ trợ, không gian cho các trò chơi dân gian, gian hàng nông sản và khu vực trải nghiệm công nghệ; thống nhất các phương án phân luồng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.
Sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng từ sớm hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách trong dịp Tết Độc lập 2026, đồng thời mở ra cơ hội lớn để Than Uyên cất cánh du lịch và nâng tầm nông sản địa phương.
Công ty Điện lực Lai Châu và Viettel Lai Châu bắt tay đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hạ tầng
Nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy hạ tầng số, ngày 9/7, Công ty Điện lực Lai Châu và Viettel Lai Châu đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn đến năm 2030, mở ra bước tiến mới trong việc khai thác hạ tầng dùng chung và ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ người dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.
Nông thôn Tây Bắc: Xã Pa Tần sẵn sàng cho ngày hội bầu trưởng bản
Nhằm củng cố vai trò quản lý nhà nước tại cơ sở, vừa qua, UBND xã Pa Tần (tỉnh Lai Châu) vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn bầu trưởng bản nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo tiền đề để người dân lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, tâm huyết gánh vác trọng trách tại cộng đồng.
Công an Lai Châu triệt phá nhiều đường dây lớn, thu giữ gần 40.000 viên đạn và hơn 6kg heroin trong 6 tháng
Công an Lai Châu vừa công bố kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026 với nhiều chiến công nổi bật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng, bắt giữ hàng trăm đối tượng phạm tội về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.