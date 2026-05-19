Nông thôn Tây Bắc: Tháo gỡ "nút thắt" mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải
19/05/2026 10:16 GMT +7
Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu vừa tổ chức hội nghị nhằm tháo gỡ triệt để những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư.
Họp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án lưới điện truyền tải
Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy UBND tỉnh Lai Châu đã báo cáo chi tiết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhiều "nút thắt" kéo dài đã được tháo gỡ.
Tính đến hết năm 2025, toàn bộ 8 kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho 5 dự án lưới điện (nêu tại buổi làm việc giữa Bí thư Tỉnh ủy và Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN ngày 20/10/2025) đã được giải quyết dứt điểm; 2/5 dự án đã hoàn thành đầu tư, vận hành an toàn ổn định là: Lắp máy biến áp thứ 3 tại TBA 220kV Than Uyên và Lắp máy biến áp thứ 3 tại TBA 220kV Mường Tè.
Đối với các vướng mắc phức tạp liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, bàn giao hồ sơ đo đạc và bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) phát sinh hồi tháng 4/2026, UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với EVNNPT tập trung tháo gỡ. Đến ngày 5/5/2026, toàn bộ các nội dung này đã được xử lý dứt điểm.
Ngày 5/5/2026, UBND tỉnh Lai Châu đã ký ban hành Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc cho thuê đất để thực hiện dự án Lắp máy biến áp thứ 3 tại TBA 220kV Than Uyên, tạo điều kiện pháp lý vững chắc cho chủ đầu tư.
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của Đảng ủy UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương trong việc "gỡ khó" cho ngành điện thời gian qua.
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Các dự án lưới điện truyền tải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và thu hút dòng vốn đầu tư vào tỉnh. UBND tỉnh có văn bản gửi EVN chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xin thuê đất đối với phần diện tích còn lại tại Dự án TBA 220kV Phong Thổ.
Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện các dự án quy mô lớn: TBA 500kV Than Uyên và đường dây 220kV đấu nối; đường dây 500kV Lai Châu - Than Uyên; đường dây 500kV Than Uyên - Yên Bái; đường dây 500kV Điện Biên - Lai Châu.
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cũng yêu cầu phía chủ đầu tư phải chủ động xây dựng phương án chi trả, bồi thường giải phóng mặt bằng đúng quy định đối với 4 dự án, đảm bảo các dự án về đích đúng tiến độ.
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