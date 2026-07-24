Nông thôn Tây Bắc: Thành lập Tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc quế, giúp nông dân Tân Uyên liên kết làm giàu

Ra mắt tổ hội Trồng và chăm sóc quế bản Hua Puông

Tổ hội nông dân nghề nghiệp "Trồng và chăm sóc quế" bản Hua Puông, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu được thành lập với mục tiêu quy tụ, đoàn kết các hộ nông dân trồng quế trên địa bàn xã. Việc ra đời của tổ hội hứa hẹn sẽ xóa bỏ tình trạng sản xuất manh mún, giúp bà con hỗ trợ lẫn nhau từ khâu gieo trồng, chăm sóc cho đến bảo vệ và tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững.

Hội Nông dân xã Tân Uyên ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp Trồng và chăm sóc quế bản Hua Puông. (Ảnh: HND xã Tân Uyên)

Thông qua mô hình này, các hội viên không chỉ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng vỏ quế, mà còn tạo tiền đề hình thành vùng nguyên liệu quế tập trung. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế tập thể, bảo vệ tài nguyên rừng và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tổ hội trồng và chăm sóc quế bản Hua Puông đề ra các mục tiêu cụ thể nhằm bảo đảm tính hiệu quả thực chất trong hoạt động: 100% thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ và được phổ biến kỹ thuật trồng, chăm sóc quế đúng quy trình; hơn 80% thành viên chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào diện tích quế của gia đình; tổ chức từ 1 - 2 buổi tập huấn chuyên sâu về kỹ thuật lâm nghiệp cho toàn bộ hội viên; phấn đấu thu nhập từ cây quế của các hộ thành viên tăng từ 5 - 10%/năm.

Tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc quế bản Hua Puông phấn đấu thu nhập từ cây quế của các hộ thành viên tăng từ 5 - 10%/năm. (Ảnh: HND xã Tân Uyên)

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Tổ hội nghề nghiệp trồng và chăm sóc quế bản Hua Puông xác định tập trung vào các giải pháp then chốt như: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con về giá trị kinh tế của cây quế cũng như lợi ích cốt lõi của việc "bắt tay" liên kết sản xuất; thường xuyên phối hợp với cán bộ khuyến nông, khuyến lâm tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn bà con quy trình chăm sóc, thu hoạch chuẩn; liên kết chia sẻ giống, vật tư, ngày công lao động và quy trình kỹ thuật để xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao; chủ động kết nối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở thu mua chế biến; liên tục cập nhật biến động giá cả thị trường cho bà con…

Tổ hội nông dân nghề nghiệp Trồng và chăm sóc quế bản Hua Puông được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc 5 tự, 5 cùng. (Ảnh: HND xã Tân Uyên)

Theo lãnh đạo Hội Nông dân xã Tân Uyên, Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Trồng và chăm sóc quế” bản Hua Puông hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai, thảo luận và thống nhất hành động trên cơ sở thiểu số phục tùng đa số.

Tổ hội nông dân nghề nghiệp tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc 5 tự: “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm” và 5 cùng, đó là: Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm; cùng hưởng lợi và thực hiện tốt theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

