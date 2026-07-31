Nông thôn Tây Bắc: Tập huấn đầu bờ kỹ thuật trồng củ đậu an toàn cho nông dân Bảo Thắng

Thực hành trực tiếp ngay tại đồng ruộng, 20 hộ trồng củ đậu của thôn Đo Ngoài đã được cán bộ chuyên môn thuộc Tổ Nông nghiệp (Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bảo Thắng) hướng dẫn cụ thể từng quy trình kỹ thuật chuẩn: Từ khâu tuyển chọn hạt giống chất lượng, làm đất, xác định thời vụ gieo trồng tối ưu, cho đến mật độ, khoảng cách đặt hạt.

20 hộ dân tại thôn Đo Ngoài, xã Bảo Thắng tham gia lớp tập huấn đầu bờ về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây củ đậu. Ảnh: Diệu Vân.

Bên cạnh đó, các kỹ thuật chăm sóc trọng tâm theo từng giai đoạn phát triển của cây như: Bón phân cân đối, điều tiết nước tưới, làm cỏ và vun gốc cũng được cán bộ chuyên môn hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu.

Lớp tập huấn đã giúp bà con dễ dàng quan sát, nhận diện sớm các loại sâu bệnh hại thường gặp thực tế trên cây củ đậu.

Cán bộ chuyên môn thuộc Tổ Nông nghiệp (Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bảo Thắng) hướng dẫn người dân nhận diện sớm các loại sâu bệnh hại thường gặp thực tế trên cây củ đậu. Ảnh: Thanh Nga.

Cán bộ kỹ thuật khuyến khích người dân đẩy mạnh ứng dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), ưu tiên các biện pháp canh tác, sinh học, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “4 đúng” khi phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Giải pháp này không chỉ giúp cắt giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận mà còn bảo vệ sức khỏe người sản xuất và môi trường sinh thái xung quanh.

Lớp tập huấn đầu bờ giúp người dân nâng cao kỹ thuật sản xuất, hướng tới xây dựng vùng chuyên canh củ đậu an toàn, bền vững tại xã Bảo Thắng. Ảnh: Diệu Vân.

Việc trang bị kiến thức và kỹ thuật canh tác cho 20 hộ dân thôn Đo Ngoài sẽ giúp bà con tự tin áp dụng ngay vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của cây củ đậu.

Đây là nền tảng quan trọng để xã Bảo Thắng từng bước xây dựng, mở rộng vùng chuyên canh củ đậu theo hướng an toàn, bền vững, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh và mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người dân.