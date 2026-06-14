Nông thôn Tây Bắc: Tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng, duy trì và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cho 70 học viên

Tập huấn công tác xây dựng, duy trì và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cho 70 học viên

Trong 2 ngày (13 - 14/6), 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức và đại diện các doanh nghiệp trực tiếp làm công tác dữ liệu đất đai tại Lai Châu đã tham gia hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng, duy trì và hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai trên địa bàn tỉnh, nhằm hiện thực hóa mục tiêu 100% thửa đất được tạo lập dữ liệu số và vận hành theo thời gian thực vào cuối năm 2026.

70 học viên tham gia tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng, duy trì và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. (Ảnh: Lê Tuấn)

Đáng chú ý, thay vì ngồi nghe lý thuyết suông hay xem các bản demo mô phỏng, các học viên được các chuyên gia hướng dẫn trực tiếp, thực hành ngay trên chính nguồn dữ liệu sẵn có của địa phương.

Các học viên được thực hành các nội dung cốt lõi như: Làm sạch và "làm giàu" dữ liệu; đối soát, bổ sung và xác thực thông tin chủ sử dụng đất qua Cơ sở dữ liệu (CSDL) dân cư nhằm bảo đảm tính pháp lý tuyệt đối; số hóa tự động, đưa thửa đất và hồ sơ quét (Giấy chứng nhận, đơn đăng ký...) lên hệ thống tự động, xóa bỏ thao tác thủ công, giảm thiểu tối đa sai sót; quy trình bắt buộc ký số điện tử để bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 3; định danh thửa đất, xây dựng CSDL địa chính mới, kết nối dữ liệu theo xã, tờ bản đồ và từng thửa đất trên hệ thống VNLIS.

Các nội dung này đều bám sát theo Công văn số 1435/QLĐĐ-TKKKTTĐĐ và Công văn bổ sung mới nhất số 2622/QLĐĐ-TKKKTTĐĐ (tháng 6/2026) của Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng, duy trì và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu, diễn ra từ ngày 13 - 14/6. (Ảnh: Lê Tuấn)

Tại hội nghị, các chuyên gia đã phân tích và hướng dẫn quy trình xử lý hội tụ về hệ thống VNLIS cho 3 nhóm đối tượng cụ thể: Nhóm 1 - Duy trì và cập nhật dữ liệu đã chuẩn hóa; nhóm 2 - Làm giàu và làm sạch các dữ liệu đã có nhưng bị thiếu thông tin hoặc sai lệch; nhóm 3 - Xây dựng mới hoàn toàn cho các khu vực chưa có CSDL thông qua phương án lồng ghép đo đạc, đăng ký đất đai.

Đặc biệt, hội nghị dành phần lớn thời gian để hướng dẫn việc cập nhật hồ sơ quét đối với các trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận và đất do Nhà nước quản lý. Quy trình này được cập nhật theo các quy định mới nhất có hiệu lực từ tháng 7/2024.

Sau đợt tập huấn, các học viên không chỉ nắm vững quy trình kỹ thuật mà còn hoàn toàn làm chủ được công cụ quản trị CSDL theo chuẩn mở, không để xảy ra tình trạng "khóa" dữ liệu độc quyền.

Đây được coi là bước chạy đà, chuẩn bị lực lượng quan trọng để tỉnh Lai Châu dồn toàn lực cho chiến dịch cao điểm xây dựng dữ liệu vào quý III và quý IV năm 2026. Mục tiêu là cùng cả nước hoàn thành hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.