Nông thôn Tây Bắc: Sơn La quyết tâm “gỡ nghẽn” các dự án tồn tại, chậm triển khai

Sơn La phấn đấu xử lý dứt điểm các dự án tồn tại

Theo báo cáo, đến hết ngày 6/5/2026, tỉnh Sơn La đã tháo gỡ xong vướng mắc đối với 42/97 dự án và đang tiếp tục tập trung xử lý 55 dự án còn lại.

Đối với các dự án sử dụng vốn tư nhân, toàn tỉnh có 67 dự án gặp khó khăn, vướng mắc. Đến nay, đã tháo gỡ được 11 dự án; đối thoại, thống nhất để nhà đầu tư tự chấm dứt 9 dự án; xây dựng phương án tháo gỡ đối với 5 dự án khu đô thị; tiếp tục xử lý 42 dự án còn lại.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, toàn tỉnh có 30 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, gồm 16 dự án giao thông, hạ tầng kỹ thuật và 14 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng, biên giới. Đến nay, đã tháo gỡ được vướng mắc đối với 11 dự án, còn 19 dự án tiếp tục được rà soát, xử lý.

Các khó khăn, vướng mắc của các dự án trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện tập trung chủ yếu vào 4 nhóm gồm: Thủ tục hành chính, đất đai và thuê đất; những bất cập do quy định pháp luật còn chồng chéo, thay đổi quy hoạch; công tác giải phóng mặt bằng kéo dài; cùng với hạn chế về năng lực tài chính, năng lực triển khai của một số nhà đầu tư.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Sơn La, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chồng chéo trong các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng; việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do người dân chưa đồng thuận; một số nhà đầu tư chậm triển khai dự án, năng lực hạn chế; thị trường biến động và khó khăn trong huy động vốn sau dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các dự án.

Thời gian qua, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề, làm việc trực tiếp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để rà soát, phân loại các dự án tồn tại, kéo dài; xác định nguyên nhân, trách nhiệm và phương án xử lý đối với từng dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân công các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ theo từng lĩnh vực.

Kết luận cuộc làm việc, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND Sơn La yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, phân loại các dự án theo từng nhóm để xây dựng phương án xử lý cụ thể, phù hợp quy định pháp luật; tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án và thanh quyết toán.

Sơn La làm việc giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn tại, kéo dài trên địa bàn. Ảnh: Văn Ngọc

Quan điểm chỉ đạo được xác định là bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật; không hợp thức hóa sai phạm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư; phân định rõ trách nhiệm; kiên quyết xử lý các dự án không còn khả năng thực hiện và tập trung tháo gỡ đối với các dự án còn điều kiện triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng nhấn mạng sẽ kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, kéo dài, không còn khả năng thực hiện; nghiên cứu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định; nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và người đứng đầu trong công tác phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, tỉnh Sơn La phấn đấu trong năm 2026 sẽ tháo gỡ dứt điểm hoặc có phương án xử lý cụ thể đối với toàn bộ các dự án còn tồn tại, kéo dài trên địa bàn.