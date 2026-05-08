Nông thôn Tây Bắc: Sơn La quyết liệt thúc tiến độ thi công, giải ngân các công trình trọng điểm

Sơn La giải ngân đầu tư công còn nhiều “điểm nghẽn”

Dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, lãnh đạo các xã phường trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến một số xã phường trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Sơn La, tổng nguồn vốn đầu tư công thực hiện năm 2026 trên địa bàn tỉnh là 4.768,134 tỷ đồng. Trong đó, vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 là 790,334 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2026 là 3.977,8 tỷ đồng.

Hiện nay, số vốn đã được phân bổ chi tiết đạt hơn 3.350 tỷ đồng, tương đương 70,28% kế hoạch; còn hơn 1.417 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết, chiếm gần 30% tổng kế hoạch vốn. Nguồn vốn chưa phân bổ chủ yếu thuộc các khoản bổ sung cân đối ngân sách địa phương, nguồn thu tiền sử dụng đất, vốn ODA và một số chương trình mục tiêu quốc gia.

ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Văn Ngọc

Đến ngày 7/5/2026, toàn tỉnh giải ngân đạt 1.188,874 tỷ đồng, bằng 24,93% kế hoạch vốn giao và bằng 35,48% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết. So với thời điểm ngày 15/4/2026, giá trị giải ngân tăng hơn 645 tỷ đồng.

Trong tổng số 71 chủ đầu tư được giao vốn, khối UBND các xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao nhất với 48,55% kế hoạch vốn giao. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng giải ngân đạt 38,28%, trong khi nhóm các chủ đầu tư khác đạt 26,4%.

Sơn La đồng bộ các giải pháp giải ngân, thị công các công trình

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn tỉnh.

Một trong những nguyên nhân chính là kế hoạch vốn năm 2026 tập trung chủ yếu vào các dự án đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới theo Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị, chiếm khoảng 47% tổng kế hoạch vốn được giao.

Công tác chuẩn bị đầu tư còn chậm, các đơn vị, các chủ đầu tư chưa quyết liệt chỉ đạo thực hiện chuẩn bị đầu tư dẫn đến chưa hoàn thành được việc phân bổ chi tiết các nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025.

Do giá xăng, dầu trên thị trường diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến chi phí nguyên, vật liệu dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân vốn của các dự án sử dụng vốn đầu tư công còn chậm.



Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhận mạnh: các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt chỉ tiêu đề ra. Trong công tác quản lý vốn, rà soát giãn tiến độ đối với các dự án chưa cấp thiết, điều chỉnh, thu hồi các trường hợp phân bổ không đúng quy định để bố trí cho các dự án trọng điểm của tỉnh.

Tập trung thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công. Đồng thời, yêu cầu thực hiện chuẩn hóa dữ liệu giải ngân, bổ sung các cột chỉ tiêu cụ thể theo kế hoạch vốn và thiết lập bảng so sánh thứ hạng giữa các đơn vị để nhận diện những đơn vị đang trì trệ hoặc chậm triển khai, từ đó quyết tâm không để tỷ lệ giải ngân thấp kéo dài.

