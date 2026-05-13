Nông thôn Tây Bắc: Sớm thống nhất phương án tuyến cao tốc Bảo Hà – Lai Châu đi qua 3 xã trọng điểm

Họp thống nhất phương án triển khai dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu vừa phối hợp với UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc quan trọng nhằm thống nhất phương án triển khai dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn đi qua địa bàn các xã: Mường Khoa, Tân Uyên và Pắc Ta.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu cùng đơn vị tư vấn đã trình bày phương án sơ bộ. Theo đó, đoạn tuyến đi qua 3 xã này có tổng chiều dài 32km (từ Km58+200 đến Km83+500). Cụ thể: Xã Tân Uyên 13,9km, xã Pắc Ta 11,4km., xã Mường Khoa 6,7km.

Các đại biểu dự buổi làm việc thống nhất phương án triển khai dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn đi qua địa bàn các xã: Mường Khoa, Tân Uyên và Pắc Ta. (Ảnh: Lê Tuấn)

Ước tính, dự án cao tốc Bảo Hà – Lai Châu, đoạn chạy qua địa bàn 3 xã sẽ ảnh hưởng khoảng 240ha, trong đó xã Tân Uyên chịu tác động lớn nhất với hơn 104ha.

Xác định đây là dự án có sức ảnh hưởng lớn, đại diện các xã đã thẳng thắn thảo luận về những nút thắt như: Tác động đến khu dân cư, diện tích đất sản xuất của bà con, nhu cầu vật liệu xây dựng và đặc biệt là phương án tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân, Sở Tài chính Lai Châu đề nghị chủ đầu tư cần đưa ra các thông số kỹ thuật cụ thể. Đây chính là "chìa khóa" để xây dựng phương án đền bù, hỗ trợ sát thực tế và đúng quy định pháp luật.

Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn đi qua địa bàn các xã: Mường Khoa, Tân Uyên và Pắc Ta có tổng chiều dài 32km. (Ảnh: Lê Tuấn)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Sỹ Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Dự án CT.13 được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng, mở ra cánh cửa giao thương và phát triển bền vững cho Lai Châu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu chủ đầu tư sớm làm việc với tỉnh Lào Cai để thống nhất hướng tuyến giữa hai địa phương.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Đức Dục – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu khẳng định: "Cao tốc CT.13 là dự án trọng điểm, giữ vai trò “xương sống” liên vùng. Do đó, các cấp, ngành phải tập trung cao độ, nỗ lực tối đa để đảm bảo tiến độ".

Ông Lê Đức Dục – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Lê Tuấn)

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị: Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến phản ánh của các xã thống nhất phương án hướng tuyến, tính toán cụ thể diện tích bị ảnh hưởng, thu hồi; Sở Xây dựng Lai Châu điều chỉnh quy hoạch phù hợp, thiết kế hệ thống giao thông kết nối để không làm gián đoạn việc đi lại, sản xuất của người dân.

Sở Tài chính & Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu tham mưu kinh phí bồi thường và quản lý tài nguyên môi trường chặt chẽ. Công an tỉnh Lai Châu đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình triển khai. Các xã Mường Khoa, Tân Uyên, Pắc Ta tập trung tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận cao nhất trong việc giải phóng mặt bằng.