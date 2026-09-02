Nông thôn Tây Bắc: Sôi nổi Giải đua thuyền đuôi én mừng Tết Độc lập

7 đội tham gia Giải đua thuyền đuôi én mừng Tết Độc lập

Giải đua thuyền đuôi én năm nay thu hút 70 vận động viên đến từ 7 đội thuộc các xã: Than Uyên, Khoen On, Mường Kim và Nậm Hàng. Các đội tranh tài ở 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ trên đường đua dài 1.000m, rộng 8m. Mỗi thuyền đua gồm 10 vận động viên (8 tay chèo, 2 người giữ nhịp), thi đấu theo hình thức loại trực tiếp.

Giải đua thuyền đuôi én nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Tết Độc lập năm 2026 tại xã Than Uyên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Dưới sự reo hò, cổ vũ nồng nhiệt của hàng nghìn khán giả đứng chen chân xung quanh hồ Than Uyên, các đội đã cống hiến những màn rượt đuổi ngoạn mục, thể hiện sự dẻo dai và tinh thần đoàn kết cao độ.

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội thi xuất sắc. Ở nội dung đồng đội nam, đội xã Khoen On xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về xã Nậm Hàng; xã Mường Kim đạt giải Ba và giải Khuyến khích trao cho đội chủ nhà Than Uyên. Đối với nội dung đồng đội nữ, các cô gái xã Khoen On tiếp tục khẳng định sức mạnh khi giật giải Nhất; đội xã Than Uyên giành giải Nhì và giải Ba thuộc về xã Mường Kim.

Giải đua thuyền đuôi én mừng Tết Độc lập năm 2026 tại xã Than Uyên thu hút 70 vận động viên tham gia. (Ảnh: Thanh Ngân)

Giải đua thuyền đuôi én không chỉ là sân chơi thể thao hấp dẫn, mà còn tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho đồng bào các dân tộc vùng cao nhân ngày hội lớn của dân tộc.