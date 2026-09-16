Nông dân Si Ma Cai thử sức với mô hình nuôi dúi má đào

Ngày 15/9, tại thôn Tả Chải, Hội Nông dân xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai tổ chức ra mắt mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi "Nuôi dúi má đào" với 5 thành viên tham gia.

Mô hình được xây dựng nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, đồng thời khuyến khích hội viên nông dân mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm những mô hình chăn nuôi mới phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Hội Nông dân xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai tổ chức ra mắt mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi "Nuôi dúi má đào" với 5 thành viên tham gia. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Si Ma Cai.

Tham gia mô hình, các thành viên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển đàn dúi; từng bước hình thành phương thức chăn nuôi có sự liên kết, hỗ trợ giữa các hộ.

Theo Hội Nông dân xã Si Ma Cai, việc xây dựng mô hình nuôi dúi má đào hướng tới khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên và nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương.

Hội viên nông dân thôn Tả Chải mạnh dạn tìm tòi, thử nghiệm những mô hình chăn nuôi dúi. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Si Ma Cai.

Dúi có thể được nuôi theo quy mô hộ gia đình, qua đó tạo thêm một lựa chọn để nông dân đa dạng hóa sinh kế và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có.

Nuôi dúi má đào gắn với kinh tế hộ gia đình

Điểm đáng chú ý của mô hình tại thôn Tả Chải là các thành viên không chỉ tập trung phát triển đàn dúi mà còn thống nhất hỗ trợ nhau về kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc và phòng ngừa dịch bệnh.

Tại buổi ra mắt, các thành viên cam kết thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đàn dúi; chủ động học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và áp dụng những biện pháp kỹ thuật phù hợp.

Các thành viên thôn Tả Chải cam kết thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng đàn dúi. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Si Ma Cai.

Cùng với đó, việc vệ sinh chuồng trại, phòng ngừa dịch bệnh được xác định là những yếu tố quan trọng nhằm duy trì đàn dúi khỏe mạnh, hạn chế rủi ro trong quá trình chăn nuôi.

Hội Nông dân xã Si Ma Cai cũng định hướng các thành viên phát triển mô hình theo hướng an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế và tuân thủ các quy định hiện hành.

Thực tế tại một số địa phương cho thấy nuôi dúi má đào đang được lựa chọn như một mô hình chăn nuôi quy mô hộ gia đình. Tại xã Gia Phú, Lào Cai, một số hộ đã phát triển đàn dúi má đào và dúi mốc theo hướng sản xuất con giống, thương phẩm.

Tuy nhiên, hiệu quả của mỗi mô hình phụ thuộc vào quy mô đàn, kỹ thuật chăm sóc, chi phí đầu vào và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, việc đánh giá hiệu quả thực tế tại Si Ma Cai sẽ là cơ sở quan trọng trước khi xem xét nhân rộng.

Từng bước đánh giá hiệu quả để nhân rộng

Đối với 5 thành viên mô hình “Nuôi dúi má đào” tại thôn Tả Chải, thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì, chăm sóc và phát triển đàn dúi; đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất.

Việc xây dựng mô hình không chỉ nhằm tạo thêm một hướng chăn nuôi mới mà còn góp phần khuyến khích hội viên nông dân đổi mới phương thức sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trên cơ sở kết quả thực tế, Hội Nông dân xã Si Ma Cai sẽ từng bước đánh giá hiệu quả của mô hình, từ đó tuyên truyền, giới thiệu những cách làm phù hợp để hội viên khác tham khảo.

Nếu mô hình cho hiệu quả phù hợp với điều kiện địa phương, việc nhân rộng có thể góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của hộ nông dân, qua đó đóng góp vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại Si Ma Cai.