Nông thôn Tây Bắc: Sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng cao Pa Tần từ chương trình “Ấm tình biên giới”
14/05/2026 11:12 GMT +7
Trong khuôn khổ chương trình “Ấm tình biên giới”, những phần quà thiết thực như máy tính, máy in cùng nhiều suất quà ý nghĩa đã được các học viên Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung TT4, TT5 - Học viện Cảnh sát Nhân dân trao tận tay người dân và các em học sinh nghèo tại xã biên giới Pa Tần (Lai Châu).
Nhiều phần quà thiết thực từ chương trình "Ấm tình biên giới"
Chiều 13/5, không khí tại bản Nậm Tiến 1 (Pa Tần) rộn ràng hơn thường lệ. Giữa cái nắng của vùng cao, đoàn công tác của Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung TT4, TT5 - Học viện Cảnh sát Nhân dân đã có mặt, phối hợp cùng Ban Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu và Đoàn xã Pa Tần tổ chức chương trình thiện nguyện mang tên “Ấm tình biên giới”.
Tại đây, những món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm nồng ấm của các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân dành cho đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc. Cụ thể, đoàn đã trao tặng: 18 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 2 suất quà tri ân các gia đình chính sách và 8 suất học bổng nhằm động viên các em học sinh nghèo vượt khó.
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ đời sống, đoàn công tác còn chú trọng vào công tác chuyển đổi số và nâng cao năng lực làm việc cho chính quyền cơ sở khi trao tặng 2 bộ máy tính cho xã Pa Tần, 3 máy in cho Công an xã và Ban Thanh niên Công an tỉnh.
Xúc động trước những tình cảm của đoàn công tác, ông Lù Văn Quân – Bí thư Đảng ủy xã Pa Tần chia sẻ: "Những phần quà thiết thực này là sự cổ vũ rất lớn đối với địa phương. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ này để nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội, từng bước đưa đời sống của bà con Pa Tần đi lên".
Bí thư Đảng ủy xã Pa Tần cũng bày tỏ
mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành, "tiếp
sức" cho các em nhỏ vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn.
Chương trình “Ấm tình biên giới” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện thuần túy, mà còn là minh chứng cho tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng Công an Nhân dân.
Việc trực tiếp về với bản, nghe dân nói, thấy dân cần đã giúp thắt chặt thêm tình cảm quân dân cá nước. Những nụ cười của các em nhỏ khi nhận quà, ánh mắt phấn khởi của bà con khi thấy cán bộ về bản chính là thành công lớn nhất của chuyến đi, góp phần xây dựng một vùng biên giới ổn định, bình yên và ngày càng phát triển.
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