Nông thôn Tây Bắc: Sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Lai Châu, xã Than Uyên giảm từ 41 xuống còn 19 bản, tổ dân phố

Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Xã Than Uyên giảm còn 19 bản, tổ dân phố sau sáp nhập

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Than Uyên vừa tổ chức hội nghị công bố nghị quyết, các quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự bản, tổ dân phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố phương án sắp xếp các tổ dân phố, bản trên địa bàn xã Than Uyên. Trước khi thực hiện sắp xếp, xã Than Uyên có tổng cộng 41 bản, khu dân cư.

Các đại biểu dự hội nghị công bố nghị quyết, các quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự bản, tổ dân phố trên địa bàn xã Than Uyên (Lai Châu). (Ảnh: Ánh Hồng)

Thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, xã đã tiến hành sáp nhập, sắp xếp lại thành 16 bản, tổ dân phố mới và giữ nguyên 3 bản (không thuộc diện sắp xếp). Theo đó, sau khi sắp xếp, sáp nhập, xã Than Uyên giảm từ 41 tổ dân phố, bản xuống còn 19 bản, tổ dân phố.

Đại diện lãnh đạo xã Than Uyên cho biết: "Việc sắp xếp được thực hiện dựa trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng về quy mô dân số, phong tục tập quán và điều kiện thực tiễn của từng bản, khu dân cư. Mục tiêu cốt lõi là bảo đảm thuận lợi nhất cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền cũng như các hoạt động sinh hoạt, đời sống của người dân ở cơ sở".

Ông Lò Văn Nhung - Bí thư Đảng ủy xã Than Uyên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Ánh Hồng)

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Than Uyên đã công bố các quyết định kết thúc hoạt động của các chi bộ cũ; quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ sau sáp nhập.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định miễn nhiệm trưởng bản, khu dân cư cũ; chỉ định trưởng bản, tổ dân phố lâm thời; kết thúc hoạt động và thành lập ban công tác mặt trận mới tại các địa bàn.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Lò Văn Nhung - Bí thư Đảng ủy xã Than Uyên đề nghị: Các chi bộ, bản, tổ dân phố và đội ngũ cán bộ mới được chỉ định cần khẩn trương ổn định tổ chức; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc; bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở luôn thông suốt, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, xã Than Uyên giảm từ 41 xuống còn 19 bản, tổ dân phố. (Ảnh: Ánh Hồng)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Văn Sinh - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 2 bày tỏ niềm vinh dự khi được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng. Ông Sinh khẳng định sẽ cùng tập thể chi ủy, ban công tác mặt trận bám dân, sát bản, phát huy tinh thần đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chung tay xây dựng quê hương Than Uyên ngày càng đổi mới.

Nhân dịp này, để tri ân những đóng góp của đội ngũ cán bộ cơ sở, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Than Uyên đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận thôi đảm nhiệm chức vụ sau khi sắp xếp, sáp nhập.