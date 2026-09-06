Nông thôn Tây Bắc: Rộn ràng Ngày hội “Mùa vàng Tả Lèng - Hương lúa giữa non cao”
06/09/2026 17:37 GMT +7
Sáng 6/9, giữa ngút ngàn sắc vàng lúa chín ở bản Tả Lèng (xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu), Ngày hội “Mùa vàng Tả Lèng - Hương lúa giữa non cao” diễn ra trong bầu không khí rộn ràng, náo nhiệt, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Đây là lần đầu tiên, UBND xã Tả Lèng tổ chức Ngày hội.
Mở đầu Ngày hội “Mùa vàng Tả Lèng - Hương lúa giữa non cao” năm 2026 là Lễ cúng cơm mới. Trong làn khói trầm nghi ngút, thầy cúng dâng lên đất trời những bát cơm đầu mùa thơm phức, gói trọn lòng biết ơn sâu sắc cùng lời nguyện cầu cho bản làng mùa màng bội thu, cái bụng luôn no, cái nhà luôn ấm. Nghi lễ thiêng liêng ấy như sợi dây vô hình níu giữ, trao truyền những nét văn hóa nguyên sơ của đồng bào Mông qua bao thế hệ.
Rời phần lễ, không khí rộn rã hẳn lên trên những thửa ruộng bậc thang lung linh nắng mới. Tiếng hò reo, vỗ tay vang lên không ngớt khi các đội bước vào phần thi gặt lúa, đập lúa thủ công. Những đôi tay thoăn thoắt trau chuốt từng nhát liềm, tiếng đập lúa "bồm bọp" giòn giã tái hiện sinh động bức tranh lao động hăng hái của người vùng cao. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho 12 đội chơi xuất sắc.
Việc tổ chức Ngày hội nhằm tôn vinh giá trị cây lúa và quảng bá vẻ đẹp ruộng bậc thang trên địa bàn xã. Đây là bước đệm quan trọng để Tả Lèng phát triển du lịch cộng đồng, giúp bà con nâng cao thu nhập ngay trên chính mảnh đất quê hương.
Đến với Tả Lèng dịp này, du khách còn được hòa mình vào những điệu múa xòe, trò chơi dân gian rộn rã, thong dong check-in giữa khung cảnh ruộng bậc thang uốn lượn đẹp đến nao lòng. Ngày hội không chỉ để lại những nụ cười rạng rỡ mà còn mở ra hy vọng về một "mùa vàng" no ấm, khởi sắc cho du lịch nơi vùng cao này.
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