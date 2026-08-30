Nông thôn Tây Bắc: Rộn ràng chợ phiên Tà Mung mừng Tết Độc lập

Ghi nhận tại không gian chợ phiên, hàng trăm gian hàng bày bán đủ các loại loại nông sản, sản vật đặc trưng của núi rừng, trong đó có 11 gian hàng chính và khoảng 120 gian hàng nhỏ.

Đến với chợ phiên Tà Mung dịp Tết Độc lập, người dân và du khách được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc. (Ảnh: Báo Lai Châu)

Đặc biệt, điểm nhấn ấn tượng thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm chính là không gian văn hóa dân tộc Mông do các thầy cô và học sinh các trường học trên địa bàn tự tay chuẩn bị. Hơn 100 sản phẩm sáng tạo độc đáo của các em học sinh được trưng bày, vừa thể hiện sự khéo léo của thế hệ trẻ, vừa góp phần quảng bá nét đẹp truyền thống của đồng bào vùng cao.

Không chỉ được thỏa sức mua sắm nông sản, sản vật đặc trưng của vùng cao, đến với chợ phiên Tà Mung, du khách còn trải nghiệm nét sinh hoạt truyền thống như: Tự tay xay ngô bằng cối đá, giã bánh giầy dẻo thơm; hòa mình vào các trò chơi dân gian: Ném pao, bịt mắt bắt vịt, đánh tù lu, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy... tràn ngập tiếng cười nói; thưởng thức ẩm thực vùng cao.

Nội dung nhảy bao bố tại chợ phiên Tà Mung thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ. (Ảnh: Báo Lai Châu)

Chợ phiên Tà Mung không chỉ mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn nhân dịp Quốc khánh 2/9, mà còn là "đòn bẩy" quan trọng giúp địa phương quảng bá hình ảnh, bảo tồn bản sắc văn hóa và kích cầu du lịch Mường Kim ngày càng phát triển.