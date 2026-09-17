Nông thôn Tây Bắc: Rộn rã đêm hội trăng rằm nơi biên cương Phong Thổ

Ấm áp đêm hội trăng rằm nơi biên giới Phong Thổ

Chiều 17/9, không khí tại trường PTDTBT Tiểu học và THCS Huổi Luông thật rộn ràng. Tiếng trống lân liên hồi giục giã, hòa cùng tiếng cười nói ríu rít của hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số của nhà trường.

Hơn 800 học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Huổi Luông tham dự Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" năm 2026. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm” năm 2026 mở đầu bằng không khí rộn ràng qua các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc do chính các em học sinh và cán bộ, chiến sĩ biên phòng biểu diễn. Điểm nhấn của đêm hội là phần thi chấm điểm mâm cỗ Trung thu đầy sáng tạo, công phu từ các khối lớp của nhà trường. Những mâm ngũ quả được cắt tỉa khéo léo, xếp hình các linh vật ngộ nghĩnh kết hợp với sắc đỏ rực rỡ của đèn ông sao đã tô điểm cho không gian dải biên thùy thêm phần ấm áp.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu bày tỏ sự xúc động và gửi lời chúc mừng, biểu dương những nỗ lực vươn lên của các em học sinh vùng cao.

Đến với Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" năm 2026, các em học sinh được thưởng thức màn múa lân rộn rã. (Ảnh: Thanh Ngân)

Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu khẳng định, Tết Trung thu là dịp đặc biệt được các cháu thiếu nhi mong đợi nhất để quây quần phá cỗ, rước đèn, ngắm trăng. Mặc dù điều kiện sinh hoạt nơi bán trú còn nhiều thiếu thốn, vất vả và xa nhà, song các em học sinh đã nỗ lực vượt khó, chăm ngoan, thi đua rèn luyện tốt và đạt nhiều thành tích cao hơn năm học trước.

Đặc biệt, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu nhấn mạnh hiệu quả nhân văn của các chương trình đồng hành cùng học sinh vùng biên. Trong năm học 2025 - 2026 vừa qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” do đơn vị đỡ đầu 55 cháu đã gặt hái nhiều kết quả rực rỡ: 4 cháu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 8 cháu đạt học sinh giỏi và 2 cháu đạt học sinh khá.

Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bên cạnh đó, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” do Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đỡ đầu 230 cháu cũng ghi nhận 63 em đạt thành tích cao trong học tập (trong đó có 29 học sinh xuất sắc, 23 học sinh giỏi, 4 học sinh khá). Đáng chú ý, 5 em học sinh trong dự án đã xuất sắc thi đỗ và được tuyển thẳng vào các trường Đại học. Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu cho biết thêm, từ nay đến hết rằm tháng Tám âm lịch, đơn vị đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tiếp tục phối hợp với địa phương và nhà trường tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cấp cơ sở. Mục tiêu là mang Tết Trung thu trọn vẹn, ấm áp đến với trẻ em nơi biên giới, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kém may mắn.

Thắt chặt tình quân dân nơi biên giới

Tiết mục múa do các em học sinh trường PTDTBT Tiểu học và THCS Huổi Luông biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đáp lại tình cảm chan hòa của các bác, các cô, các chú bộ đội và các đại biểu, đại diện cho hàng trăm học sinh tham dự đêm hội, em Chẻo Ánh Hồng – học sinh lớp 8A2 trường PTDTBT Tiểu học và THCS Huổi Luông xúc động chia sẻ: "Trung thu năm nay thật đặc biệt và ý nghĩa đối với chúng em. Chúng em không chỉ được tự tay làm lồng đèn, rước đèn ông sao, hát các bài hát Trung thu, mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các bác, các cô chú BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Huổi Luông, Tỉnh đoàn, Hội Phụ nữ và các đơn vị VietinBank, Viettel Lai Châu. Những món quà ý nghĩa và tình cảm này là động lực giúp chúng em học hỏi, đoàn kết và yêu thương nhau hơn. Chúng em xin hứa sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời thầy cô và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để không phụ sự chăm lo của các bác, các chú".

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy BĐBP Lai Châu cùng các em học sinh phá cỗ Trung thu. (Ảnh: Thanh Ngân)

Ngay sau phần lễ, chương trình bùng nổ trong tiếng reo hò phấn khích khi màn múa lân rộn rã bắt đầu, dẫn đoàn học sinh cùng các đại biểu rước đèn ông sao quanh sân trường. Đêm hội vỡ òa niềm vui khi các vị đại biểu, lãnh đạo cùng các chiến sĩ biên phòng chung tay phá cỗ, chia tận tay từng phần bánh kẹo, quà tặng cho các em nhỏ.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Chương trình, các đơn vị đồng hành đã tặng quà cho các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em trường”. 10 học sinh mầm non có hoàn cảnh khó khăn cùng hơn 40 em học sinh trường PTDTBT Tiểu học và THCS Huổi Luông có thành tích cao trong học tập cũng được nhận quà từ Ban Tổ chức, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành.

Ban Tổ chức tặng quà cho các em học sinh trường PTDTBT Tiểu học và THCS Huổi Luông. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" năm 2026 khép lại trong nụ cười rạng rỡ và những ánh mắt lấp lánh niềm tin của con em các dân tộc xã Phong Thổ. Hoạt động không chỉ thắp sáng ước mơ học đường cho trẻ em nghèo biên giới mà còn thắt chặt tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, góp phần giữ vững bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.