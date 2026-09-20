Rà soát 100% bếp ăn, gắn trách nhiệm người đứng đầu

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Công điện số 64/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) và nâng cao chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Thọ đã ban hành Công văn số 4082/SGD&ĐT-HSSV-KHTC.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Phú Thọ, công tác bảo đảm ATTP phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của học sinh. Các cơ sở giáo dục căn cứ vào mô hình tổ chức bếp ăn, căng tin, dịch vụ bán trú, nội trú hoặc hợp đồng cung cấp suất ăn để xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận. Người đứng đầu nhà trường sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về công tác bảo đảm ATTP thuộc phạm vi quản lý.

Người đứng đầu nhà trường sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về công tác bảo đảm ATTP thuộc phạm vi quản lý. Ảnh: Thành Dân

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá 100% bếp ăn tập thể, căng tin, khu vực tổ chức ăn bán trú, nội trú cũng như các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn cho học sinh.

Bên cạnh đó, các nhà trường phải tự kiểm tra, đánh giá toàn diện và lập biên bản hoặc phiếu rà soát, chỉ rõ nội dung đạt và chưa đạt, xác định thời hạn khắc phục và gán trách nhiệm cá nhân cụ thể. Việc kiểm tra tập trung vào các yếu tố như: Nhân lực, hồ sơ pháp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nước, vệ sinh môi trường cùng quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm.

Minh bạch nhà cung cấp, công khai khay ăn thực tế

Việc đánh giá và lựa chọn cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng thẩm quyền và đúng quy trình dựa trên hồ sơ và kết quả kiểm tra điều kiện thực tế. Bộ phận chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo văn bản phân công của người có thẩm quyền. Toàn bộ kết quả đánh giá phải được lập thành biên bản, có kết luận, chữ ký của các thành phần tham gia và lưu trữ hồ sơ đầy đủ.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm công khai hằng ngày các thông tin như đơn vị cung cấp, thực đơn, hình ảnh nguyên liệu/suất ăn, hóa đơn nhập hàng và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Ảnh: Thành Dân

Nhằm tăng cường sự giám sát từ xã hội, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm công khai hằng ngày các thông tin như: Đơn vị cung cấp, thực đơn, hình ảnh nguyên liệu/suất ăn, hóa đơn nhập hàng và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Việc công khai này được thực hiện qua bảng tin, website, ứng dụng công nghệ hoặc các nhóm liên lạc trực tuyến để phụ huynh theo dõi, đồng thời lưu lại minh chứng.

Nhà trường cần xây dựng cơ chế phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát đột xuất nguồn thực phẩm, quá trình giao nhận, chế biến, chia suất ăn. Phụ huynh cũng được tham gia kiểm tra điều kiện ATTP tại khu vực chế biến, kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng nhà trường, đồng thời phối hợp kiểm tra nhanh (test nhanh) các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao khi đủ điều kiện.

Đặc biệt, mỗi cơ sở giáo dục phải thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của cha mẹ học sinh và người dân về chất lượng bữa ăn. Nhà trường phải phân công rõ người tiếp nhận, xử lý. Trong vòng 24h kể từ khi nhận được phản ánh, cơ sở giáo dục có trách nhiệm phân loại, xử lý ban đầu hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, đồng thời thông báo kết quả giải quyết cho người phản ánh.