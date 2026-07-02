Nông thôn Tây Bắc: Ra mắt tổ hội nghề nghiệp, giúp nông dân bản Sử Thàng liên kết làm giàu từ cây lê

Ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Trồng, chăm sóc và phát triển cây lê”

Hội Nông dân xã Tả Lèng vừa tổ chức lễ ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Trồng, chăm sóc và phát triển cây lê” bản Sử Thàng (Tả Lèng).

Tại buổi lễ, Hội Nông dân xã Tả Lèng đã công bố thông báo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Lai Châu về việc nhất trí chủ trương thành lập Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Trồng, chăm sóc và phát triển cây lê” tại bản Sử Thàng; công bố các quyết định thành lập, chỉ định tổ hội trưởng, tổ hội phó và công nhận danh sách các hội viên.

Các đại biểu dự lễ ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Trồng, chăm sóc và phát triển cây lê” bản Sử Thàng (Tả Lèng). (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Theo đó, Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Trồng, chăm sóc và phát triển cây lê” tại bản Sử Thàng hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tự cung ứng dịch vụ, tự hòa giải và cùng chí hướng, cùng ngành nghề, cùng có sự chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng lợi.

Việc thành lập Tổ hội nhằm tập hợp, gắn kết các hộ hội viên nông dân cùng trồng lê ở bản Sử Thàng. Qua đó, các hội viên có cơ hội tăng cường liên kết, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về nguồn vốn, cây giống, quy trình kỹ thuật chăm sóc và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu dài hạn là từng bước hình thành vùng sản xuất cây lê đặc sản theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích canh tác và cải thiện rõ rệt thu nhập cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chúc mừng và đánh giá cao tinh thần chủ động của bà con nông dân bản Sử Thàng.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo Đảng ủy, Hội Nông dân xã Tả Lèng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Trồng, chăm sóc và phát triển cây lê” bản Sử Thàng. (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Để Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Trồng, chăm sóc và phát triển cây lê” tại bản Sử Thàng hoạt động hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đề nghị: Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Trồng, chăm sóc và phát triển cây lê” bản Sử Thàng nhanh chóng ổn định tổ chức, sớm xây dựng quy chế và chương trình hoạt động cụ thể, sát với thực tế sản xuất của địa phương; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới vào khâu chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng trái lê; chủ động phối hợp với các cấp Hội, doanh nghiệp để xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, đưa thương hiệu lê địa phương bay xa hơn.

Việc ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp tại bản Sử Thàng là bước đi cụ thể hóa chủ trương đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp. Đây không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, mà còn là nền tảng vững chắc để phát triển các mô hình kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã) tại địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới.