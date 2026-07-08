Nông thôn Tây Bắc: Ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh online”, đưa nông sản, đặc sản lên không gian mạng

Ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh online” ở phường Đoàn Kết

Với chủ đề "Đoàn kết - Sáng tạo - Hành động - Phát triển - Vì phụ nữ, vì cộng đồng", lễ ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh online” tại phường Đoàn Kết, do Hội LHPN tỉnh Lai Châu tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham dự.

Các đại biểu dự lễ ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh online” tại phường Đoàn Kết. (Ảnh: Thu Hoài)

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa khâu đột phá “Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội, đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số” của Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII. Phường Đoàn Kết (TP. Lai Châu) được chọn xây dựng mô hình điểm “Tổ phụ nữ kinh doanh online” trước khi nhân rộng.

Mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh online” không chỉ là hoạt động chuyển đổi số đơn thuần, mà là lời khẳng định cho quyết tâm của các cấp Hội trong việc đồng hành cùng chị em phát triển kinh tế, tự tin khởi nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống trong kỷ nguyên số”.



Bà Ngô Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt. (Ảnh: Thu Hoài)

Mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh online” ở phường Đoàn Kết có 25 thành viên. Đây đều là những hội viên phụ nữ có chung niềm đam mê, ý tưởng kinh doanh trên không gian mạng.

Không chỉ có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết hội viên phụ nữ có chung ý tưởng, đam mê kinh doanh trực tuyến, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh online” sẽ là “mái nhà chung” để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, các thành viên tham gia mô hình sẽ được tập huấn bài bản về kỹ năng marketing số, thực hành livestream bán hàng, quản lý đơn hàng, thanh toán điện tử... Mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh online” còn có nhiệm vụ quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông sản đặc trưng, OCOP của Lai Châu đến thị trường trong và ngoài tỉnh.

Mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh online” ở phường Đoàn Kết gồm có 25 thành viên. (Ảnh: Thu Hoài)

Mục tiêu hướng tới của mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh online” là xây dựng hình ảnh người phụ nữ Lai Châu năng động, tự tin và làm chủ công nghệ.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Ngô Thị Bích Hạnh đề nghị Ban Chủ nhiệm và các thành viên mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh online” ở phường Đoàn Kết phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, xem thành công của mỗi cá nhân là thành công chung của cả mô hình.

Bên cạnh việc tích cực học hỏi, chủ động ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) vào bán hàng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lai Châu đặc biệt lưu ý các thành viên giữ chữ Tín làm đầu, kinh doanh trung thực, văn minh, đảm bảo minh bạch nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tôn trọng quyền lợi khách hàng và thượng tôn pháp luật.