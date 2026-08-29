Nông thôn Tây Bắc: Ra mắt chi hội nông dân nghề nghiệp "Dâu tằm số" bản Pa Pe

Chi hội nông dân nghề nghiệp "Dâu tằm số" bản Pa Pe được thành lập theo Quyết định số 34 của Hội Nông dân xã Bình Lư. Với tổng số 30 hội viên, Chi hội nông dân nghề nghiệp "Dâu tằm số" bản Pa Pe hoạt động theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức và hoạt động của chi hội nông dân nghề nghiệp.

Chi hội Nông dân nghề nghiệp "Dâu tằm số" bản Pa Pe gồm có 30 hội viên. (Ảnh: HND Lai Châu)

Theo lãnh đạo Hội Nông dân xã Bình Lư, việc thành lập chi hội Nông dân nghề nghiệp "Dâu tằm số" bản Pa Pe nhằm tập hợp hội viên có cùng ngành nghề trồng dâu, nuôi tằm, thúc đẩy liên kết sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Xây dựng vùng nguyên liệu dâu tằm tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng an toàn, bền vững và từng bước hình thành chuỗi giá trị; thực hiện chuyển đổi số trong quản lý chi hội, sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng chi hội trở thành mô hình điểm về nông nghiệp số. Qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống hội viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Lư và lãnh đạo Ban Công tác Nông dân (Hội Nông dân tỉnh Lai Châu) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành chi hội nông dân nghề nghiệp "Dâu tằm số" bản Pa Pe. (Ảnh: HND Lai Châu)

Phương châm hoạt động của chi hội nông dân nghề nghiệp "Dâu tằm số" bản Pa Pe là “Đoàn kết - Hợp tác - Chia sẻ - Đổi mới - Số hóa - Phát triển bền vững”. Chi hội có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động hội viên mở rộng diện tích trồng dâu, phát triển đàn tằm theo điều kiện thực tế của từng hộ; khuyến khích áp dụng các giống mới, quy trình kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lá dâu, kén tằm và hiệu quả kinh tế; khuyến khích hội viên sử dụng điện thoại thông minh, Internet và các nền tảng số phục vụ sản xuất.

Theo đó, Ban Chấp hành chi hội nông dân nghề nghiệp "Dâu tằm số" bản Pa Pe sẽ thành lập nhóm Zalo của chi hội để chuyển tải thông tin kỹ thuật, giá kén, lịch tập huấn, thông báo họp và các nội dung cần thiết khác. Hội viên có điều kiện được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhật ký điện tử, mã QR truy xuất nguồn gốc và các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm….

Bà Phàng Thị Bích Hoa- Phó trưởng ban Công tác Nông dân (Hội Nông dân tỉnh Lai Châu) phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HND Lai Châu)

Bên cạnh đó, chi hội nông dân nghề nghiệp "Dâu tằm số" bản Pa Pe còn là đầu mối kết nối các hộ hội viên để cùng trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giống, vật tư, ngày công lao động khi cần thiết; từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo sản lượng đủ lớn để liên kết với doanh nghiệp thu mua.

Với mục tiêu xây dựng chi hội trở thành mô hình điểm về phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm gắn với chuyển đổi số của xã Bình Lư, chi hội nông dân nghề nghiệp "Dâu tằm số" bản Pa Pe đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030. Theo đó, chi hội phấn đấu đến năm 2030, 100% hội viên sử dụng điện thoại thông minh, tham gia nhóm zalo của chi hội; 100% diện tích dâu áp dụng quy trình kỹ thuật thống nhất; 100% hộ nuôi tằm ghi chép nhật ký sản xuất (sổ giấy hoặc điện tử); xây dựng ít nhất 01 sản phẩm có mã QR truy xuất nguồn gốc…

