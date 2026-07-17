Nông thôn Tây Bắc: Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức cho nông dân xã Dào San ở Lai Châu phát triển kinh tế

Ông Lò Minh Hiếu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi giải ngân. Ảnh: Xã Dào San

Quỹ hỗ trợ nông dân tiếp sức cho nông dân vùng cao

Xã Dào San là địa bàn đặc thù, có tới 96% số hộ dân sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn với 28/28 thôn, bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Để giúp người dân khai thác tiềm năng, thế mạnh tại địa phương, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã quyết định phê duyệt phương án cho vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với mô hình: "Nuôi lợn thương phẩm".

Tham gia dự án có 9 hộ hội viên nông dân tại các bản: Dền Thàng A, Dền Thàng B và Hờ Mèo. Tổng số vốn thực hiện phương án là 1,27 tỷ đồng, trong đó 900 triệu đồng là vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, phần còn lại là vốn đối ứng của các hộ gia đình.

Ông Vàng A Quẩy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Dào San cho biết: Nguồn vốn này là nguồn lực quan trọng để bà con mạnh dạn đầu tư con giống, cải tạo chuồng trại và áp dụng khoa học kỹ thuật. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là hỗ trợ vốn mà là hướng dẫn bà con làm kinh tế bài bản.

Điểm khác biệt của dự án này chính là mục tiêu hình thành các tổ hợp tác sản xuất. Các hộ vay vốn không sản xuất đơn lẻ mà liên kết thành nhóm, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ về kỹ thuật và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Dự án đặt ra kỳ vọng lớn với những con số cụ thể như: Thời gian vay 48 tháng (từ tháng 6/2026 đến tháng 6/2030) với lãi suất ưu đãi 0,65%/tháng (7,8%/năm).

Dự án dự kiến tạo việc làm cho 09 lao động tại chỗ, sau khi hoàn thiện chuỗi sản xuất, các hộ hướng tới mục tiêu cung ứng ra thị trường trên 500 con lợn thương phẩm mỗi năm; Thu nhập bình quân các hộ dự kiến đạt khoảng 145,5 triệu đồng/hộ/năm.

Bên cạnh lợi ích kinh tế, dự án còn đặt yêu cầu cao về bảo vệ môi trường. Hội Nông dân xã Dào San sẽ phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn người vay áp dụng các biện pháp xử lý chất thải như xây dựng hầm biogas, hố ủ phân hữu cơ, đảm bảo sản xuất gắn liền với sức khỏe cộng đồng.

Quản lý chặt chẽ, đồng hành sát sao

Để đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lai Châu đã giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp Hội.

Tham gia dự án có 9 hộ hội viên nông dân tại các bản: Dền Thàng A, Dền Thàng B và Hờ Mèo. Ảnh: Xã Dào San

Về công tác kiểm tra, giám sát, chậm nhất 30 ngày sau giải ngân, Hội Nông dân xã sẽ kiểm tra 100% số hộ vay vốn. Định kỳ 3 tháng/lần, Hội sẽ tổ chức kiểm tra, họp nhóm để nắm bắt tình hình chăn nuôi, dịch bệnh và biến động thị trường.

Hằng năm, các hộ vay sẽ được tham gia ít nhất 01 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi để nâng cao kiến thức. Hội Nông dân xã đóng vai trò làm cầu nối, hỗ trợ kết nối giữa người vay với các doanh nghiệp, hợp tác xã để đàm phán, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, tránh tình trạng "được mùa mất giá".

Việc phê duyệt dự án này là bước đi thiết thực của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu nhằm cụ thể hóa các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại các xã vùng cao, từng bước giúp nông dân Dào San làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.