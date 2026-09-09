Nông thôn Tây Bắc: Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức bà con Bản Bo “bứt phá” từ cây chè

Giải ngân vốn vay dự án "Chăm sóc chè" tại xã Bản Bo

Dự án “Chăm sóc chè” thu hút 11 hộ hội viên nông dân ở bản Cốc Phung, xã Bản Bo tham gia, với tổng số vốn vay là 900 triệu đồng. Ngay sau khi Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phê duyệt, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân xã bản Bo triển khai thủ tục giải ngân cho các hộ tham gia.

Các đại biểu dự buổi giải ngân vốn vay dự án "Chăm sóc chè" tại xã Bản Bo. (Ảnh: HND Lai Châu)

Các hộ tham gia dự án được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với chu kỳ cho vay kéo dài 48 tháng. Nguồn vốn này giúp bà con chủ động mua phân bón, vật tư nông nghiệp và ứng dụng kỹ thuật mới vào chăm sóc, từng bước trẻ hóa các diện tích chè đã suy thoái, nâng cao năng suất búp tươi.

Để nguồn vốn phát huy tối đa hiệu quả, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh giao Ban Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp sát sao với Hội Nông dân xã Bản Bo trong công tác kiểm tra, hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, thu hồi nợ gốc và lãi đúng thời hạn.

Ông Lò Minh Hiếu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi giải ngân. (Ảnh: HND Lai Châu)

Phát biểu tại buổi giải ngân, ông Lò Minh Hiếu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: "Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân không chỉ giải quyết bài toán thiếu vốn sản xuất trước mắt cho bà con, mà còn tạo động lực liên kết, hình thành các nhóm hộ cùng sở thích. Hội Nông dân xã Bản Bo cần bám sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật để các hộ vay phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn, nâng cao thu nhập bền vững".

Xúc động khi nhận nguồn vốn vay ưu đãi, đại diện cho các hộ gia đình tham gia dự án, ông Vàng Văn Sinh, ở bản Cốc Phung, xã Bản Bo chia sẻ: "Cây chè là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân ở Bản Bo. Trước đây, do thiếu vốn đầu tư phân bón và chăm sóc đúng quy trình nên năng suất chưa cao.

Các hộ tham gia dự án "Chăm sóc chè" được vay tổng cộng 900 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân. (Ảnh: HND Lai Châu)

Hôm nay được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, thời gian dài hạn, bà con phấn khởi lắm. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tích cực chăm sóc diện tích chè của gia đình và chấp hành đóng lãi, trả gốc đúng hạn".

Xã Bản Bo được biết đến là một trong những vùng trồng chè trọng điểm của tỉnh Lai Châu. Việc giải ngân kịp thời dự án "Chăm sóc chè" ngay trong đầu tháng 9/2026 không chỉ giúp các hộ dân có thêm điều kiện bứt phá kinh tế, mà còn góp phần quan trọng vào việc thực hiện tiêu chí nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.