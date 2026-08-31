Nông thôn Tây Bắc: Púng Luông đồng lòng giữ vững địa bàn “Không ma túy”

Khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Sau sáp nhập, xã Púng Luông có 16 thôn, gần 20.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm khoảng 98%. Địa bàn rộng, dân cư phân bố không tập trung, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế là những yếu tố đặt ra yêu cầu cao đối với công tác phòng, chống ma túy.

Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được triển khai đến từng thôn, bản, góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản trong Nhân dân. Ảnh: A Cớ.

Trước thực tế đó, Đảng ủy, UBND xã Púng Luông xác định, xây dựng địa bàn “Không ma túy” không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai được địa phương cụ thể hóa thành những nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.

Trong đó, tuyên truyền, vận động được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phát động rộng rãi phong trào thi đua xây dựng “Thôn, dòng họ, chi hội, chi đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không ma túy”, tạo khí thế và trách nhiệm chung trong cộng đồng.

Lực lượng Công an xã phối hợp với Tổ công tác tăng cường của Công an tỉnh thường xuyên bám địa bàn, đến từng khu dân cư tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác các hành vi liên quan đến ma túy.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai, Púng Luông đã phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức quần chúng, dòng họ và người có uy tín. Toàn xã tổ chức ra mắt các mô hình tự quản với sự tham gia của 114 chi hội, chi đoàn, 63 lượt dòng họ và các điểm sinh hoạt tôn giáo. Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, qua đó tạo niềm tin và sức lan tỏa trong Nhân dân.

Cán bộ Công an xã Púng Luông tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của ma túy. Ảnh: A Cớ.

Từ mỗi thôn, dòng họ đến cơ quan, đơn vị, ý thức phòng, chống ma túy từng bước được nâng lên. Người dân không chỉ là đối tượng được tuyên truyền mà trở thành lực lượng trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng.

Từ “không ma túy” đến mục tiêu giữ vững địa bàn

Những nỗ lực đó đã từng bước mang lại kết quả cụ thể. Sau khi các thôn hoàn thành các tiêu chí theo quy định, xã Púng Luông tiếp tục rà soát, củng cố và hoàn thiện các điều kiện để công nhận những địa bàn còn lại đạt tiêu chí “Không ma túy”.

Các thôn Làng Sang, Tà Chí Lừ, Ngã Ba Kim, Púng Luông, Háng Tâu, Háng Cơ Bua và Pú Nhu Háng Sung lần lượt hoàn thiện các tiêu chí, góp phần đưa toàn xã đạt mục tiêu đề ra.

Đến nay, 100% trong tổng số 16 thôn và 15 cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy, UBND xã Púng Luông đã đạt tiêu chí “Không ma túy”.

Đến nay, 100% trong tổng số 16 thôn và 15 cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy, UBND xã Púng Luông đã đạt tiêu chí “Không ma túy”. Ảnh: A Cớ.

Kết quả này không chỉ cho thấy sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền mà còn phản ánh sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, các thôn, dòng họ và người có uy tín. Quan trọng hơn, đó là sự đồng thuận, hưởng ứng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Tuy nhiên, xây dựng địa bàn “Không ma túy” mới là bước đầu. Để kết quả không mang tính thời điểm, Púng Luông xác định nhiệm vụ tiếp theo là duy trì, củng cố và bảo vệ thành quả đã đạt được.

Phương châm được địa phương xác định rõ: “Không để phát sinh mới; không để tái nghiện; không để tái phạm; không để hình thành điểm, tụ điểm về ma túy”.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong bối cảnh nguy cơ ma túy luôn tiềm ẩn, nhất là tại địa bàn vùng cao, nơi điều kiện đi lại còn khó khăn, dân cư phân tán và có nhiều yếu tố phức tạp tác động từ bên ngoài.

Để chủ động phòng ngừa, Púng Luông tiếp tục phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, già làng, trưởng dòng họ và người có uy tín. Đây là những người gần dân, hiểu dân, có điều kiện nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng gia đình, qua đó kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường và phối hợp xử lý từ cơ sở.

Lực lượng Công an tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; duy trì các hòm thư tố giác tội phạm tại khu dân cư, tiếp nhận thông tin từ Nhân dân, chủ động phát hiện, xử lý nguy cơ ngay từ sớm, từ xa.

Trao cơ hội để người sau cai nghiện tái hòa nhập

Cùng với phòng ngừa, đấu tranh, Púng Luông xác định hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng là một nhiệm vụ quan trọng để xây dựng địa bàn “Không ma túy” bền vững.

Giữ vững địa bàn “Không ma túy” góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên, tạo nền tảng để Púng Luông phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: A Cớ.

Thay vì chỉ quản lý, địa phương quan tâm hỗ trợ người sau cai tiếp cận các chính sách, nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Khi có việc làm, có thu nhập và có chỗ dựa từ gia đình, dòng họ và cộng đồng, họ sẽ có thêm động lực để tránh xa ma túy, từng bước làm lại cuộc đời.

Đây cũng là cách Púng Luông hướng tới mục tiêu phòng ngừa từ gốc. Mỗi người sau cai nghiện được hỗ trợ tái hòa nhập không chỉ là một trường hợp được giúp đỡ mà còn góp phần giảm nguy cơ tái nghiện, tái phạm và phát sinh điểm phức tạp về ma túy tại cộng đồng.

Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến từng gia đình, dòng họ và người dân, Púng Luông đang từng bước xây dựng một “lá chắn” nhiều tầng trước hiểm họa ma túy. Thành quả 100% thôn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí “Không ma túy” là dấu mốc quan trọng, nhưng để giữ được kết quả ấy, địa phương xác định phải kiên trì, thường xuyên và thực chất.

Bởi một địa bàn “Không ma túy” không chỉ được đo bằng những con số hay danh hiệu, mà quan trọng hơn là sự bình yên trong từng thôn, bản; sự an toàn của mỗi gia đình và niềm tin của Nhân dân vào cuộc sống ổn định, không có ma túy.