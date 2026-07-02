Nông thôn Tây Bắc: Phường Chiềng Cơi giảm từ 30 xuống 16 bản, tổ dân phố sau sắp xếp

Phường Chiềng Cơi công bố Nghị quyết, quyết định về sắp xếp bản, tổ dân phố

Phường Chiềng Cơi (Sơn La) vừa tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết, các quyết định về sắp xếp bản, tổ dân phố trên địa bàn. Sau sắp xếp, toàn phường giảm từ 30 bản, tổ dân phố xuống còn 16 đơn vị, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Dự hội nghị có ông Phùng Kim Sơn, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Chiềng Cơi; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Bí thư các chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng bản, Trưởng Ban Công tác Mặt trận các tổ, bản trên địa bàn.

Phường Chiềng Cơi thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp, kiện toàn đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Đây là đơn vị hành chính - kinh tế - chính trị mới hình thành trên cơ sở sáp nhập địa giới, tổ chức và dân cư của 3 xã, phường: Chiềng Cơi, Hua La, Chiềng Cọ lấy tên là Chiềng Cơi.

Ông Phùng Kim, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Chiềng Cơi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tùng Việt

Phường Chiềng Cơi mới là địa bàn cửa ngõ phía Tây Nam đi vào Trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh và Khu Quảng trường Tây Bắc, tập trung nhiều hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và du lịch, dịch vụ, thương mại lớn của tỉnh; nơi đặt trụ sở nhiều cơ quan cấp tỉnh.

Phường có tổng diện tích 93,56 km2; trụ sở nằm trên trục giao thông chính tuyến phố đi bộ Hoàng Quốc Việt kết nối đường Hùng Vương, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, với khu hành chính, chính trị tỉnh, khu Quảng trường Tây Bắc và khu thương mại, dịch vụ và các khu đô thị mới được hình thành (An Phú, Kim Sơn, Bản Buổn, 1a) nối ra tuyến đường tránh QL6.

Địa hình chủ yếu là đồi núi xen kẽ khu dân cư nông thôn và đô thị hóa. Phường có quy mô dân số sau sáp nhập 22.694 người, với cơ cấu dân cư đa dạng gồm nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái, Kinh chiếm tỷ lệ chủ yếu.

Sau sắp xếp, phường giảm từ 30 bản, tổ dân phố xuống còn 16 đơn vị. Ảnh: Tùng Việt

Tại hội nghị, phường Chiềng Cơi đã công bố Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND phường về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại các bản, tổ dân phố trên địa bàn. Theo đó, sau sắp xếp, phường giảm từ 30 bản, tổ dân phố xuống còn 16 đơn vị, gồm 9 tổ dân phố và 7 bản.

Đây là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cùng với việc sắp xếp đơn vị dân cư, hội nghị cũng công bố Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về việc kết thúc hoạt động của 26 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường; công bố các quyết định thành lập 12 chi bộ mới và đổi tên 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Chiềng Cơi, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy phường công bố các quyết định chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường công bố quyết định chỉ định Ban Công tác Mặt trận tại các tổ dân phố, bản sau sắp xếp; UBND phường công bố quyết định chỉ định Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng bản lâm thời, bảo đảm bộ máy ở cơ sở được kiện toàn đồng bộ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Kim Sơn nhấn mạnh, việc công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp bản, tổ dân phố và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng là dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Phường Chiềng Cơi công bố Nghị quyết, quyết định về sắp xếp bản, tổ dân phố. Ảnh: Tùng Việt

Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp của đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và cán bộ cơ sở đã luôn tận tụy, trách nhiệm, gần dân, sát dân, góp phần giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển tại từng khu dân cư và toàn phường trong thời gian qua.

Để các tổ chức sau sắp xếp sớm đi vào hoạt động hiệu quả, ông Phùng Kim Sơn yêu cầu các chi bộ, tổ, bản mới khẩn trương ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc; tổ chức họp chi ủy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong cấp ủy; xây dựng chương trình công tác, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để các chi bộ chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, bàn giao hồ sơ đảng viên, hồ sơ quản lý, tài liệu, tài sản, các nguồn quỹ và những nhiệm vụ đang triển khai, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định, không để gián đoạn công việc hoặc ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường cũng đề nghị các chi bộ nhanh chóng củng cố tổ chức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và khu dân cư; phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng bản sắc chung của đơn vị mới, không để tư tưởng cục bộ địa phương ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, cấp ủy các chi bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn; chăm lo đời sống Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mỗi cán bộ được giao nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết hoặc tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành các vụ việc phức tạp, kéo dài.