Nông thôn Tây Bắc: Phú Thọ thu ngân sách 9 tháng hơn 46.700 tỷ đồng
24/09/2026 17:18 GMT +7
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 46.781 tỷ đồng, bằng 80,6% kế hoạch năm và tăng 6,6% so với cùng kỳ.
Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ước đạt 46.781 tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch cả năm và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, nguồn thu nội địa tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi đạt 41.830 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. So với chỉ tiêu, con số này bằng 84,7% dự toán do Trung ương giao và bằng 81% dự toán HĐND tỉnh Phú Thọ giao. Bên cạnh đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu cũng đạt 4.951 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch đề ra.
Tính riêng trong quý III/2026, tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Phú Thọ ước đạt gần 11.967 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa duy trì mức đóng góp chủ lực với trên 10.310 tỷ đồng, cho thấy đà phục hồi ổn định của nền kinh tế địa phương.
Đóng góp ấn tượng nhất phải kể đến khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Số thu từ khu vực này đạt 7.936 tỷ đồng, không chỉ tăng tới 45,8% so với cùng kỳ năm ngoái mà còn chính thức vượt 12,6% so với dự toán. Kết quả này cho thấy sự năng động, sức sống mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân và các hộ kinh doanh trong thời gian qua.
Cùng với đó, khu vực
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp lên tới 16.508 tỷ đồng,
tăng 44,4% so với cùng kỳ và đạt tới 97% dự toán năm. Mức tăng trưởng này phản
ánh hiệu quả của các chính sách thu hút đầu tư cũng như sự gắn kết lâu dài của
các nhà đầu tư FDI tại địa phương. Còn khu vực doanh nghiệp Nhà nước đóng góp
1.821 tỷ đồng, đạt 85,7% dự toán và tăng 41,7% so với cùng kỳ năm trước
Trong những tháng cuối năm 2026, tỉnh Phú Thọ chú trọng tăng cường công tác quản lý các nguồn thu, đẩy mạnh chống thất thu và tập trung xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng thuế. Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào các ngành, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như bất động sản, xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản.
Đặc biệt, trước sự phát triển của kinh tế số, ngành thuế sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ đối với lĩnh vực thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng cơ sở thuế, tránh thất thu và tạo sự minh bạch, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế.
Với đà tăng trưởng vững chắc từ 9 tháng đầu năm cùng sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của chính quyền địa phương và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Phú Thọ đang hướng tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.
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