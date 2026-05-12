Nông thôn Tây Bắc: Phong Hải tăng tốc chiến dịch “120 ngày đêm” hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính

UBND xã Phong Hải vừa tổ chức Hội nghị triển khai chiến dịch “120 ngày đêm” thực hiện rà soát, thu thập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính.

Đến nay, xã Phong Hải đã hoàn thành rà soát bước đầu hơn 3.400 thửa đất. Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/7, với khoảng 25.000 thửa đất cần rà soát, đối chiếu và cập nhật thông tin. Để bảo đảm tiến độ, Ban Chỉ đạo xã đã thành lập 7 tổ công tác, mỗi tổ gồm 3 - 4 thành viên là cán bộ chuyên môn và trưởng thôn trực tiếp phụ trách địa bàn.



Hội nghị triển khai chiến dịch “120 ngày đêm” xã Phong Hải. Ảnh: Duy Trinh.

Tại Hội nghị, các thành viên được hướng dẫn cụ thể về quy trình phối hợp, phương pháp thu thập, tổng hợp và cập nhật dữ liệu địa chính; đồng thời quán triệt yêu cầu về tính chính xác, khoa học và bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở cũng được thảo luận, tháo gỡ nhằm tạo sự thống nhất trong triển khai nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Trung Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Phong Hải, nhấn mạnh: "Chiến dịch 120 ngày đêm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa nền tảng trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các ngành chuyên môn, Công an xã và các tổ công tác phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với người dân trong quá trình rà soát, xác minh thông tin. Việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ, khẩn trương nhưng tuyệt đối không để xảy ra sai sót dữ liệu".

Ông Vũ Trung Dũng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Phong Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Duy Trinh.

Theo Chủ tịch UBND xã Phong Hải, thông qua chiến dịch “120 ngày đêm”, xã Phong Hải hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai đồng bộ, minh bạch và hiện đại, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính cũng như phục vụ mục tiêu chuyển đổi số ở địa phương.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện các số liệu địa chính, mà còn tạo nền tảng quan trọng để từng bước hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, nâng cao sự hài lòng của người dân và thúc đẩy phát triển địa phương trong giai đoạn mới.