Nông thôn Tây Bắc: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thôn Bút Dưới hướng tới mục tiêu không còn hộ nghèo

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu cùng người dân thôn Bút Dưới ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025).

Ngày hội cũng tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và thành tựu phát triển sản xuất kinh doanh của thôn trong thời gian qua.

Các đại biểu và người dân thôn Bút Dưới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: Phạm Thịnh)

Thôn Bút Dưới hiện có 166 hộ với 556 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc Thái chiếm 98% dân số.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là việc triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc và miền núi, nhân dân Bút Dưới đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, hộ nghèo và cận nghèo của thôn giảm mạnh. Thôn Bút Dưới hiện chỉ còn 2 hộ nghèo và 4 hộ cận nghèo.

Kinh tế của thôn Bút Dưới có sự phát triển vượt bậc. Hơn 58% số hộ thuộc diện khá, giàu. Tỷ lệ số hộ tham gia bảo hiểm y tế trong thôn đạt hơn 87%. Đặc biệt, năm 2025, có 96% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Ông Lê Đức Dục – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu tặng quà cho thôn Bút Dưới. (Ảnh: Phạm Thịnh)

Dự và phát biểu tại Ngày hội, ông Lê Đức Dục – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu, biểu dương những thành tích mà thôn Bút Dưới đã đạt được trong thời gian qua. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Thời gian tới, thôn Bút Dưới tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; mỗi gia đình, mỗi người dân phải tự ý thức vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hỗ trợ lẫn nhau trong lao động sản xuất; phấn đấu năm 2026 thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lai Châu Lê Đức Dục đã trao tặng quà chúc mừng cán bộ và nhân dân thôn Bút Dưới.

Thôn Bút Dưới vinh dự được trao tặng danh hiệu Thôn văn hóa. (Ảnh: Phạm Thịnh)

Thôn Bút Dưới và các hộ gia đình tiêu biểu đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Thôn văn hóa và Gia đình văn hóa.

Để củng cố và phát huy khối đại đoàn kết, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể thôn Bút Dưới đã cùng ký giao ước thi đua cho năm 2026.

Ngày hội kết thúc bằng phần hội sôi nổi với các trò chơi dân gian truyền thống như: ném còn, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt, tạo không khí vui tươi, thắm đượm tình đoàn kết giữa các đại biểu, cán bộ, đảng viên và nhân dân.