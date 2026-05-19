Nông thôn Tây Bắc: Ông Phùng Kim Sơn giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Chiềng Cơi
19/05/2026 14:55 GMT +7
Sáng 19/5, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Đảng ủy phường Chiềng Cơi.
Chiềng cơi có Tân Bí thư Đảng ủy phường
Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La dự và trao quyết định.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 351-QĐ/TU ngày 15/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và phân công đồng chí Phùng Kim Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La thôi giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; nhận công tác tại Đảng bộ phường Chiềng Cơi.
Theo quyết định, ông Phùng Kim Sơn được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Chiềng Cơi, nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 20/5/2026.
Ông Phùng Kim Sơn sinh ngày 4/4/1980; trình độ chuyên môn là Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.
Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh Sơn La như: Kỹ sư Ban Quản lý dự án Công nghiệp - Đô thị mới tỉnh Sơn La; Chuyên viên, Phó Trưởng Ban, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Nhai; Phó Trưởng ban Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La; Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh Sơn La; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Minh Hùng chúc mừng ông Phùng Kim Sơn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới, ông Phùng Kim Sơn cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Chiềng Cơi đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đề nghị Đảng bộ phường Chiềng Cơi tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hướng tới xây dựng phường Chiềng Cơi văn minh, hiện đại, an toàn, bình yên, phát triển xanh, nhanh và bền vững.
Một số hình ảnh tại lễ công bố quyết định
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