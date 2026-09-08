Nông thôn Tây Bắc: Nông dân vùng biên Điện Biên mạnh dạn bỏ nương, trồng cây mới, mở hướng làm giàu

Tại bản Xi Ma, xã Mường Nhé, gia đình ông Chang A Lử là một trong những hộ mạnh dạn chuyển đổi đất nương để tìm hướng sản xuất mới. Năm nay, gia đình ông đăng ký chuyển đổi hơn 1ha đất nương sang trồng cà phê. Đến nay, toàn bộ diện tích đăng ký đã được gia đình hoàn thành trồng mới.

Ông Lử kể, trước đây gia đình chủ yếu sản xuất trên nương, thu nhập phụ thuộc nhiều vào thời tiết và giá cả. Khi địa phương vận động người dân chuyển đổi một phần diện tích sang cây trồng có giá trị, gia đình ông bàn bạc rồi quyết định thử sức với cây cà phê.

“Cán bộ xã đồng hành với người dân từ khâu đăng ký, rà soát đất, đào hố, kiểm tra cây giống đến hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Đến nay, vườn cà phê đang sinh trưởng tốt. Chỉ khoảng 2 - 3 năm tới, cây cho thu hoạch, mang lại năng suất, thu nhập ổn định, giúp gia đình có sinh kế bền vững hơn”, ông Lử chia sẻ.

Các lực lượng trên địa bàn xã Mường Nhé hỗ trợ người dân trồng mới cà phê. Ảnh Vinh Duy

Với người nông dân vùng cao, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng cũng đồng nghĩa với chấp nhận một khoảng thời gian chờ đợi. Cà phê không thể cho thu nhập ngay sau khi trồng, nhưng nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật, cây có thể cho thu hoạch trong nhiều năm. Bởi vậy, sự đồng hành của cán bộ cơ sở trong những năm đầu có ý nghĩa rất quan trọng.

Ông Nguyễn Khánh Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Nhé cho biết: Để việc chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả, xã chuẩn bị khá kỹ ngay từ đầu năm. Tháng 7 vừa qua, xã tổ chức ra quân trồng mới cà phê, mắc ca năm 2026. Các thôn, bản đồng loạt xuống giống, bảo đảm đúng thời vụ.

“Đến nay, xã đã hoàn thành 100% kế hoạch trồng mới cà phê, mắc ca được giao. Hiện các tổ chuyên môn tiếp tục bám địa bàn, rà soát diện tích đã trồng, hướng dẫn người dân chăm sóc, bảo vệ vườn cây trong giai đoạn đầu sinh trưởng”, ông Đạt nói.

Diện tích mía của gia đình anh Nguyễn Ngọc Tú, bản Suối Voi, xã Sín Thầu sinh trưởng, phát triển tốt. Ảnh Vinh Duy.

Không chỉ ở Mường Nhé, tại xã biên giới Sín Thầu, việc chuyển đổi sản xuất cũng đang được người dân hưởng ứng. Từ nguồn vốn sự nghiệp các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 điều chuyển sang năm 2026, UBND tỉnh bố trí hơn 6,5 tỷ đồng cho địa phương. Đây là nguồn lực quan trọng để Sín Thầu thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người dân.

Từ nguồn vốn được giao, xã triển khai 7 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với cà phê và mắc ca, với tổng diện tích hơn 236ha, thu hút 236 hộ dân tham gia. Đến nay, toàn bộ diện tích theo kế hoạch đã hoàn thành, mở thêm dư địa hình thành vùng cây trồng hàng hóa tại địa bàn biên giới.

Gia đình ông Thào A Dế, bản Cà Là Pá, là một trong những hộ tham gia mô hình. Năm nay, ông quyết định trồng mới hơn 2ha cà phê.

“Năm nay, gia đình trồng mới hơn 2ha cà phê. Trong quá trình triển khai, cán bộ xã và các lực lượng trên địa bàn hỗ trợ từ đào hố, cung ứng cây giống đến phân bón. Nhờ được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, đến nay gia đình đã hoàn thành toàn bộ diện tích trồng mới”, ông Dế cho biết.

Điều đáng mừng là người dân vùng biên không chỉ trông chờ vào những mô hình quen thuộc mà đang chủ động tìm kiếm những hướng sản xuất mới, phù hợp với điều kiện đất đai và thị trường.

Tại Sín Thầu, năm 2026, xã ký kết hợp tác với huyện Giang Thành (Trung Quốc) triển khai mô hình trồng mía. Theo thỏa thuận, phía Giang Thành hỗ trợ ban đầu về cây giống, vật tư đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật và cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch. Người dân Sín Thầu thực hiện chuyển đổi đất nương sang trồng mía.

Từ một hướng đi mới còn khá xa lạ với nhiều hộ dân, cây mía đang dần bén rễ trên đất nương vùng biên. Đến nay, toàn xã đã trồng được 32,2ha mía, phấn đấu đến cuối năm 2026 nâng diện tích chuyển đổi lên 150ha.

Ông Ngô Văn Nam, bản Á Di là một trong những hộ tiên phong tham gia liên kết. Thay vì tiếp tục canh tác trên diện tích nương theo cách truyền thống, gia đình ông mạnh dạn chuyển đổi 4,5ha sang trồng mía.

Sau thời gian xuống giống, diện tích mía sinh trưởng, phát triển tốt. Với người nông dân, điều khiến ông Nam yên tâm hơn cả là không phải tự mình loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm.

Hiện nay, xã Sín Thầu đang thực hiện các quy trình, thủ tục đăng ký thương hiệu cho sản phẩm mía trên địa bàn. Ảnh Vinh Duy

“Tham gia liên kết, chúng tôi được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ ngay từ đầu và quan trọng nhất là sản phẩm được bao tiêu khi thu hoạch nên không phải lo đầu ra. Nếu vụ đầu tiên đạt hiệu quả như kỳ vọng, gia đình tôi sẽ tiếp tục gắn bó với cây mía, mở thêm hướng phát triển sản xuất và tạo sinh kế ổn định lâu dài”, ông Nam chia sẻ.

Từ những diện tích nương được thay đổi bằng cây cà phê, mắc ca, mía, người dân vùng biên Điện Biên đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang làm nông nghiệp hàng hóa, gắn sản xuất với thị trường. Điều quan trọng hơn, người dân không còn đơn độc trong quá trình thay đổi cách làm mà có sự đồng hành từ chính quyền, cán bộ kỹ thuật và các chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế.

Ở nơi địa hình còn nhiều khó khăn, mỗi hecta đất được chuyển đổi thành công không chỉ mang thêm cơ hội tăng thu nhập cho một gia đình mà còn mở ra hướng phát triển mới cho cả bản làng. Khi người dân có sinh kế ổn định, cuộc sống ngày càng khấm khá, bà con sẽ thêm yên tâm bám đất, bám bản, cùng chính quyền giữ gìn cuộc sống bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.