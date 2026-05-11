Nông thôn Tây Bắc: Nông dân Lai Châu đi tìm "bí quyết" làm giàu từ các mô hình nuôi con đặc sản
11/05/2026 17:54 GMT +7
Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Lai Châu vừa tổ chức đoàn công tác tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Chuyến đi không chỉ mở ra tư duy mới về kinh tế tập thể, kinh tế hộ, mà còn đặt nền móng cho những mô hình "nuôi con đặc sản" tiền tỷ sắp hiện diện tại vùng cao Lai Châu.
Tham quan các mô hình nuôi con đặc sản
Đoàn công tác do ông Vương Đức Lợi - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn. Đồng hành cùng đoàn là lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và Chủ tịch Hội Nông dân các xã: Than Uyên, Mường Kim, Mường Than cùng đại diện Ban Giám đốc, thành viên một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Rời dải đất biên cương Lai Châu, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là tỉnh Lào Cai. Tại đây, những triền đồi trồng tre Bát Độ xanh mướt đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các thành viên. Không chỉ dừng lại ở cây trồng, mô hình nuôi dúi tại địa phương này cũng được đoàn tìm hiểu kỹ lưỡng từ khâu thiết kế chuồng trại đến quy trình chăm sóc.
Tiếp tục hành trình đến Tuyên Quang và Thái Nguyên, đoàn đã đến thăm các mô hình nuôi hươu, dúi, cầy hương. Các mô hình nuôi hươu lấy nhung, nuôi dúi, đặc biệt là nuôi cầy hương đã mở ra một hướng đi đầy tiềm năng cho nông nghiệp của hai tỉnh. Đây là những loài vật nuôi đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng mang lại giá trị kinh tế cao, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa hiện nay.
Tại mỗi điểm đến, các thành viên trong đoàn không chỉ tham quan bề nổi, mà còn được chủ các mô hình chia sẻ về kinh nghiệm, kĩ thuật nuôi con đặc sản. Từ cách phối trộn thức ăn cho cầy hương, kỹ thuật phòng bệnh cho dúi, đến việc lựa chọn con giống Hươu sao sao cho đạt sản lượng nhung cao nhất đều được các chủ trang trại tỉnh bạn chia sẻ tận tình.
Ông Vương Đức Lợi - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chia sẻ: "Chuyến công tác không chỉ đơn thuần là tham quan, mà là cơ hội để các hợp tác xã và hội viên nông dân trực tiếp đối thoại với những người làm kinh tế giỏi ở các tỉnh bạn. Nếu biết ứng dụng khoa học kỹ thuật và kiên trì, những con đặc sản này hoàn toàn có thể giúp bà con nông dân “đổi đời” ngay trên chính mảnh đất quê hương".
Định hướng phát triển các mô hình nuôi con đặc sản ở Lai Châu
Điều đặc biệt trong chuyến đi này là tính kết nối thực chất. Không dừng lại ở việc tham quan, chia sẻ kinh nghiệm, Hợp tác xã Minh Thuận (tỉnh Lai Châu) đã chủ động ký kết hợp tác với hợp tác xã tại Thái Nguyên về việc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật chăm sóc mô hình nuôi cầy hương. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, đảm bảo cho việc nhân rộng mô hình nuôi cầy hương tại Lai Châu trong thời gian tới.
Qua khảo sát, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần sáng tạo, "dám nghĩ dám làm" của nông dân các tỉnh bạn. Các mô hình kinh tế tập thể tại Lào Cai, Tuyên Quang hay Thái Nguyên không chỉ đơn lẻ mà đã hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, giúp giá trị nông sản luôn ổn định.
Đối với Lai Châu, việc đưa các loài vật nuôi mới như cầy hương, hươu, dúi về địa phương được đánh giá là rất khả thi. Với khí hậu đặc trưng và nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, các xã như Than Uyên, Mường Than (Lai Châu) có đủ điều kiện để phát triển các trang trại quy mô lớn theo hướng an toàn, bền vững.
Kết thúc chuyến công tác, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu sẽ tiến hành rà soát, lựa chọn những mô hình phù hợp nhất để triển khai thí điểm. Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân sẽ được ưu tiên giải ngân cho các hộ, các hợp tác xã có phương án sản xuất khả thi, gắn với các mô hình vừa được học tập. Tổ chức Hội sẽ đóng vai trò "bà đỡ", không chỉ hỗ trợ vốn mà còn là cầu nối về kỹ thuật và thị trường tiêu thụ.
Chuyến đi 3 ngày đã khép lại, nhưng những dự định và hy vọng mới đã mở ra. Tin rằng với sự chủ động của tổ chức Hội và tinh thần ham học hỏi của người nông dân, những mô hình "nuôi con đặc sản" sẽ sớm hiện hữu ở vùng cao Lai Châu, góp phần đưa nông nghiệp địa phương ngày càng phát triển.
Quỹ Hỗ trợ nông dân Thái Nguyên thẩm định dự án nuôi bò thương phẩm ở Văn Lăng
Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành thẩm định dự án nuôi bò thương phẩm tại xã Văn Lăng nhằm đánh giá hiệu quả mô hình, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và phát huy tối đa hiệu quả hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế.
Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn giải ngân 1 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân, ra mắt tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng rừng
Sáng ngày 17/4, tại thôn Bắc Đông II, phường Kỳ Lừa, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp "Trồng và chăm sóc cây bạch đàn", đồng thời giải ngân 1 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 10 hộ hội viên.
Quỹ hỗ trợ nông dân Khánh Hòa giải ngân vốn cho mô hình nuôi bò, ốc hương và trồng xoài
Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa vừa tiến hành hỗ trợ từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho mô hình nuôi bò, ốc hương xã Đại Lãnh và trồng xoài Cam Lâm.