Nông thôn Tây Bắc: Nông dân Lai Châu đi tìm "bí quyết" làm giàu từ các mô hình nuôi con đặc sản

Tham quan các mô hình nuôi con đặc sản

Đoàn công tác do ông Vương Đức Lợi - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn. Đồng hành cùng đoàn là lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh và Chủ tịch Hội Nông dân các xã: Than Uyên, Mường Kim, Mường Than cùng đại diện Ban Giám đốc, thành viên một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác của Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Lai Châu thăm mô hình nuôi con đặc sản - cầy vòi mốc ở tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Xuân Thành)

Rời dải đất biên cương Lai Châu, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là tỉnh Lào Cai. Tại đây, những triền đồi trồng tre Bát Độ xanh mướt đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các thành viên. Không chỉ dừng lại ở cây trồng, mô hình nuôi dúi tại địa phương này cũng được đoàn tìm hiểu kỹ lưỡng từ khâu thiết kế chuồng trại đến quy trình chăm sóc.

Tiếp tục hành trình đến Tuyên Quang và Thái Nguyên, đoàn đã đến thăm các mô hình nuôi hươu, dúi, cầy hương. Các mô hình nuôi hươu lấy nhung, nuôi dúi, đặc biệt là nuôi cầy hương đã mở ra một hướng đi đầy tiềm năng cho nông nghiệp của hai tỉnh. Đây là những loài vật nuôi đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng mang lại giá trị kinh tế cao, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa hiện nay.

Tại mỗi điểm đến, các thành viên trong đoàn không chỉ tham quan bề nổi, mà còn được chủ các mô hình chia sẻ về kinh nghiệm, kĩ thuật nuôi con đặc sản. Từ cách phối trộn thức ăn cho cầy hương, kỹ thuật phòng bệnh cho dúi, đến việc lựa chọn con giống Hươu sao sao cho đạt sản lượng nhung cao nhất đều được các chủ trang trại tỉnh bạn chia sẻ tận tình.

Đoàn công tác của Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Lai Châu thăm cơ sở sản xuất, chế biến măng Bát Độ của tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Xuân Thành)

Ông Vương Đức Lợi - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu chia sẻ: "Chuyến công tác không chỉ đơn thuần là tham quan, mà là cơ hội để các hợp tác xã và hội viên nông dân trực tiếp đối thoại với những người làm kinh tế giỏi ở các tỉnh bạn. Nếu biết ứng dụng khoa học kỹ thuật và kiên trì, những con đặc sản này hoàn toàn có thể giúp bà con nông dân “đổi đời” ngay trên chính mảnh đất quê hương".

Định hướng phát triển các mô hình nuôi con đặc sản ở Lai Châu

Điều đặc biệt trong chuyến đi này là tính kết nối thực chất. Không dừng lại ở việc tham quan, chia sẻ kinh nghiệm, Hợp tác xã Minh Thuận (tỉnh Lai Châu) đã chủ động ký kết hợp tác với hợp tác xã tại Thái Nguyên về việc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật chăm sóc mô hình nuôi cầy hương. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, đảm bảo cho việc nhân rộng mô hình nuôi cầy hương tại Lai Châu trong thời gian tới.

Qua khảo sát, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần sáng tạo, "dám nghĩ dám làm" của nông dân các tỉnh bạn. Các mô hình kinh tế tập thể tại Lào Cai, Tuyên Quang hay Thái Nguyên không chỉ đơn lẻ mà đã hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, giúp giá trị nông sản luôn ổn định.

Đoàn công tác của Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Lai Châu thăm mô hình nuôi hươu lấy nhung tại tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Xuân Thành)

Đối với Lai Châu, việc đưa các loài vật nuôi mới như cầy hương, hươu, dúi về địa phương được đánh giá là rất khả thi. Với khí hậu đặc trưng và nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, các xã như Than Uyên, Mường Than (Lai Châu) có đủ điều kiện để phát triển các trang trại quy mô lớn theo hướng an toàn, bền vững.

Kết thúc chuyến công tác, Hội Nông dân tỉnh Lai Châu sẽ tiến hành rà soát, lựa chọn những mô hình phù hợp nhất để triển khai thí điểm. Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân sẽ được ưu tiên giải ngân cho các hộ, các hợp tác xã có phương án sản xuất khả thi, gắn với các mô hình vừa được học tập. Tổ chức Hội sẽ đóng vai trò "bà đỡ", không chỉ hỗ trợ vốn mà còn là cầu nối về kỹ thuật và thị trường tiêu thụ.

Chuyến đi 3 ngày đã khép lại, nhưng những dự định và hy vọng mới đã mở ra. Tin rằng với sự chủ động của tổ chức Hội và tinh thần ham học hỏi của người nông dân, những mô hình "nuôi con đặc sản" sẽ sớm hiện hữu ở vùng cao Lai Châu, góp phần đưa nông nghiệp địa phương ngày càng phát triển.