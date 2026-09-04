Nông thôn Tây Bắc: Nông dân Điện Biên đưa sản vật quê nhà lên không gian số

Cầm điện thoại lên là có thể bán hàng

Những buổi livestream của chị Lò Thị Phương, chủ thương hiệu Bếp nương Hà Bạc, xã Tuần Giáo, thường bắt đầu khá giản dị. Trước màn hình điện thoại, chị lần lượt giới thiệu thịt lợn bản hun khói, chẩm chéo, lạp sườn, xôi kim cương... Đó đều là những món ăn mang hương vị truyền thống của đồng bào Thái.

Không có cửa hàng sang trọng, góc bán hàng của chị chủ yếu là căn bếp và những sản phẩm quen thuộc được sắp xếp ngay ngắn. Thế nhưng trước mỗi buổi phát trực tiếp, chị Phương vẫn cẩn thận chuẩn bị ánh sáng, góc quay, cách bày sản phẩm.

Vừa làm, vừa nói chuyện với khách, chị giới thiệu từ nguyên liệu, cách chế biến đến cách bảo quản. Khách hỏi gì, chị trả lời nấy. Có người tò mò về cách làm thịt lợn hun khói, có người hỏi chẩm chéo ăn với món gì, cũng có người hỏi cách đóng gói để gửi đi xa.

Cứ thế, từ một buổi livestream, người này biết rồi giới thiệu cho người khác. Các buổi phát trực tiếp của chị trên Facebook, TikTok có khi thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác mỗi tuần.

Chị Lò Thị Phương, chủ thương hiệu Bếp nương Hà Bạc, livestream giới thiệu các món ăn truyền thống của đồng bào Thái đến khách hàng trên mạng xã hội. Ảnh Đào Phương

Chị Phương bảo, ngày trước làm ra sản phẩm ngon rồi đem bán chủ yếu cho người quen, khách trong tỉnh. Bây giờ có điện thoại, có mạng xã hội, khách ở xa cũng biết đến sản phẩm của mình.

“Khách hàng bây giờ thích nhìn tận mắt sản phẩm, xem mình làm như thế nào rồi mới mua. Khách cũng không chỉ ở Điện Biên mà ở nhiều tỉnh khác. Vì vậy, tôi phải tập bán hàng trên mạng, làm video, livestream để giới thiệu sản phẩm đến nhiều người hơn”, chị Phương chia sẻ.

Cái hay của bán hàng trên mạng, theo chị Phương, không chỉ là bán được thêm hàng. Qua mỗi video, mỗi buổi livestream, chị còn kể được câu chuyện về món ăn của đồng bào mình, về nguyên liệu lấy từ đâu, làm như thế nào.

Ở phường Mường Lay, chị Lò Chúc Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Hoa Ban Trắng, cũng chọn mạng xã hội để đưa những món ăn truyền thống của dân tộc mình đến với khách hàng.

Bánh khẩu xén, chí chọp vốn là những món ăn quen thuộc của đồng bào địa phương. Nhưng để người ở xa biết đến, chị Chi phải tự mày mò cách giới thiệu sản phẩm trên mạng.

Trang Facebook cá nhân của chị hiện có khoảng 20.000 người theo dõi. Không chỉ đăng ảnh sản phẩm, chị quay lại từng công đoạn làm bánh, từ chọn nguyên liệu, nhào bột, tạo hình đến lúc bánh được chiên vàng giòn.

Nhìn những miếng bánh được làm thủ công, người xem vừa thấy ngon mắt, vừa hiểu thêm công sức của người làm bánh. Nhiều khách chưa từng biết bánh khẩu xén, chí chọp là gì cũng từ những video ấy mà biết đến rồi đặt mua.

Công việc này với chị Chi cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Phần lớn thành viên hợp tác xã đã lớn tuổi, việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội hay các sàn bán hàng trực tuyến còn nhiều bỡ ngỡ.

Chị Chi phải vừa học, vừa làm, làm quen từng chút một rồi hướng dẫn lại cho các thành viên trong hợp tác xã.

“HTX được các cấp, ngành hỗ trợ, hướng dẫn nên đến nay đã kinh doanh trên một số trang thương mại điện tử. Tôi cũng tự xây dựng các nội dung để mọi người xem được quá trình làm bánh khẩu xén, chí chọp. Khi khách biết mình làm bằng nguyên liệu gì, làm ra sao thì họ yên tâm hơn. Hiện khoảng 40% sản phẩm của HTX được bán trên không gian số”, chị Chi cho biết.

Chị Lò Chúc Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Hoa Ban Trắng (phường Mường Lay) sử dụng các nền tảng số để quảng bá bánh khẩu xén, chí chọp. Ảnh Đào Phương

Với hợp tác xã, những đơn hàng từ trên mạng không chỉ giúp bán thêm được sản phẩm. Quan trọng hơn là khách hàng ở xa biết đến sản phẩm, biết đến vùng đất Mường Lay và những món ăn truyền thống của đồng bào nơi đây.

Muốn bán được hàng, trước hết phải làm hàng cho tốt

Đưa nông sản lên mạng nghe thì đơn giản, nhưng với nhiều nông dân Điện Biên, đây vẫn là việc mới.

Nhiều người làm ra sản phẩm tốt nhưng chưa biết chụp ảnh cho đẹp, quay video sao cho dễ xem, viết nội dung thế nào để khách hiểu sản phẩm. Có người biết bán hàng nhưng lại chưa quen với việc mở gian hàng, nhận đơn, đóng gói, gửi hàng đi xa.

Thế nên, muốn nông sản “lên mạng” được, người dân không chỉ cần chiếc điện thoại mà còn phải học cách sử dụng nó để phục vụ việc làm ăn.

Ông Trần Quý Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân Điện Biên, cho rằng đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có thói quen tìm hiểu và mua hàng qua mạng.

Theo ông Hùng, khi nông dân biết sử dụng mạng xã hội, các nền tảng bán hàng trực tuyến để giới thiệu sản phẩm, thị trường không còn bó hẹp ở bản, xã hay trong tỉnh. Những sản phẩm được làm ra từ nương đồi, từ các cơ sở sản xuất nhỏ cũng có thể đến với khách hàng ở nhiều địa phương khác, từng bước hướng tới thị trường ngoài nước.

Nông dân bản Tìa Mùng, xã Pú Nhi livestream bán các mặt hàng nông sản do chính mình làm ra. Ảnh Vinh Duy

“Trước đây, nông dân làm ra sản phẩm rồi chủ yếu bán cho thương lái hoặc khách quen. Bây giờ có điện thoại, có mạng xã hội, bà con có thể tự giới thiệu sản phẩm của mình đến nhiều người hơn. Làm tốt thì sản phẩm ở Điện Biên cũng có thể đến với khách hàng trong cả nước, thậm chí hướng tới thị trường ngoài nước”, ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, điều quan trọng là bà con phải thay đổi cách nghĩ. Bán hàng trên mạng không có nghĩa là chỉ đưa ảnh sản phẩm lên rồi chờ khách mua. Muốn bán được lâu dài thì phải làm sản phẩm có chất lượng, giữ uy tín, chú trọng bao bì, nhãn mác, nguồn gốc và biết cách giới thiệu sản phẩm.

Khi làm được những điều đó, công nghệ sẽ giúp người nông dân bán được hàng với thị trường rộng hơn, nâng giá trị sản phẩm và tăng thu nhập.

Hội Nông dân tỉnh Điện Biên cũng xác định việc hướng dẫn hội viên sử dụng công nghệ, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng là một trong những cách giúp bà con bắt kịp với thị trường. Không phải ai cũng trở thành người livestream bán hàng giỏi ngay từ đầu, nhưng nếu được hướng dẫn và thực hành thường xuyên, người nông dân hoàn toàn có thể tự giới thiệu sản phẩm của mình.

Ở Điện Biên, những sản phẩm như thịt trâu gác bếp, thịt lợn bản hun khói, chẩm chéo, bánh khẩu xén, chí chọp... vốn đã có hương vị riêng. Điều còn thiếu trước đây là cách để nhiều người biết đến những sản phẩm ấy.

Bây giờ, một chiếc điện thoại có thể giúp người nông dân làm được nhiều việc hơn thế.

Họ quay lại cảnh làm sản phẩm, kể về nguyên liệu, giới thiệu món ăn của dân tộc mình, trả lời khách hàng rồi nhận đơn. Từ căn bếp nhỏ, từ gian hàng đơn sơ, sản phẩm được đóng gói rồi theo xe đi đến những tỉnh, thành cách Điện Biên hàng trăm, hàng nghìn cây số.

Mỗi đơn hàng vì thế không chỉ là một lần bán được hàng. Đó còn là một lần sản phẩm quê mình được biết đến thêm, một lần người tiêu dùng hiểu hơn về những sản vật được làm ra từ vùng đất Điện Biên.