Nông thôn Tây Bắc: Nông dân Bát Xát học chuyển đổi số, đưa đặc sản và dược liệu địa phương lên sàn thương mại điện tử

Hội viên nông dân Bát Xát được hướng dẫn kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng AI và các nền tảng mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản, dược liệu địa phương. Ảnh: Nông dân Lào Cai.

Lớp tập huấn thu hút 40 học viên là hội viên nông dân, đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ sản xuất, kinh doanh nông - lâm nghiệp trên địa bàn xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai tham gia.

Đây là hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số, góp phần nâng cao năng lực quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Tại chương trình, chị Giàng Thị Gấm, Nhà sáng lập thương hiệu thời trang Mongi, đã trực tiếp hướng dẫn học viên nhiều nội dung thiết thực như kỹ năng chụp ảnh, quay dựng video sản phẩm bằng điện thoại thông minh; cách khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn xây dựng gian hàng, quản lý đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử, đồng thời tiếp cận các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung, xây dựng hình ảnh và quảng bá sản phẩm một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp, tiết kiệm chi phí.

Thông qua lớp tập huấn, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai kỳ vọng sẽ giúp hội viên nông dân Bát Xát từng bước làm chủ công nghệ số, nâng cao kỹ năng kinh doanh trên môi trường trực tuyến, góp phần đưa các sản phẩm nông sản, dược liệu đặc trưng của địa phương tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, gia tăng giá trị và nâng cao thu nhập cho người dân.