Nông thôn Tây Bắc: Người dân Mường Cơi tự nguyện giao nộp rùa núi vàng quý hiếm cho kiểm lâm

Cá thể được xác định là rùa núi vàng (tên khoa học Indotestudo elongata), loài động vật hoang dã quý hiếm sinh sống chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Đây là loài thuộc Nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo quy định của Chính phủ, cần được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nguy cơ săn bắt, buôn bán và nuôi nhốt trái phép.

Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực XV, cá thể rùa được chị Hoàng Thị Hiến, trú tại bản Chiếu, xã Mường Cơi (trước đây là xã Mường Thải) phát hiện khi đang làm ruộng. Ngay sau đó, chị đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để bàn giao cá thể rùa cho đơn vị kiểm lâm chăm sóc và bảo vệ.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của người dân địa phương được đánh giá là việc làm ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức ngày càng nâng cao của cộng đồng trong công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các loài động vật quý hiếm.

Hạt Kiểm lâm khu vực XV - Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa tiếp nhận cá thể rùa núi vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp. Ảnh: Thông tin xã Mường Cơi.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm đã tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể rùa, lập hồ sơ quản lý và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc nhằm đảm bảo cá thể đủ điều kiện để tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp trong thời gian tới.

Việc tiếp nhận và bảo vệ thành công cá thể rùa núi vàng không chỉ góp phần giữ gìn đa dạng sinh học tại Khu rừng đặc dụng Tà Xùa mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về bảo vệ động vật hoang dã tới cộng đồng. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân trong việc không săn bắt, mua bán, vận chuyển hay nuôi nhốt trái phép các loài động vật rừng.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng về bảo vệ rừng và động vật hoang dã tại khu vực Tà Xùa đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều người dân khi phát hiện động vật rừng quý hiếm đã chủ động thông báo và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý đúng quy định.

Trong thời gian tới, Hạt Kiểm lâm khu vực XV - Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người dân đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn động vật hoang dã. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và nguồn tài nguyên quý giá của địa phương.