Nông thôn Tây Bắc: Ngỡ ngàng diện mạo mới ở bản người Mông trên cao nguyên Sìn Hồ

"Đánh thức" vùng đất mờ sương trên cao nguyên Sìn Hồ

Nằm ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, bản Sảng Phìn (xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) là nơi định cư của 110 hộ dân, với gần 400 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Trước đây, nhắc đến Sảng Phìn là nhắc đến cái đói, cái nghèo bám riết theo cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông Tây Bắc. Địa hình chia cắt mạnh, giao thông bị "tê liệt" mỗi khi mùa mưa đến khiến nông sản bà con làm ra không có chỗ tiêu thụ.

Bản Sảng Phìn, xã Sìn Hồ có 110 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống. (Ảnh: Thanh Ngân)

Thế nhưng, câu chuyện buồn ấy đã lui vào quá khứ. Đi trên con đường bê tông phẳng lỳ dẫn vào tận trung tâm bản hôm nay, ít ai hình dung được nơi đây từng là những lối mòn trơn trượt, bùn lầy thụt đến đầu gối.

Ông Vàng A Chử, một lão nông gắn bó cả đời với đất Sảng Phìn phấn khởi bộc bạch: "Bản Sảng Phìn ngày xưa nghèo lắm. Hồi đó giao thông, đi lại khó khăn, muốn bán con lợn, bao ngô, bà con trong bản phải gùi bộ ra chợ huyện. Giờ thì sướng rồi, đường bê tông chạy bon bon, xe máy, ô tô tải vào tận cổng thu mua nông sản. Điện lưới quốc gia sáng choang, trường học, nhà văn hóa xây mới khang trang. Con cháu đi học cái chữ không còn vất vả nữa, đời sống bà con trong bản khá hơn trước rất nhiều".

Bản Sảng Phìn có được diện mạo mới như hôm nay là nhờ luồng gió mới từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia kết hợp với sức mạnh nội lực, sự đồng lòng hiến đất làm đường của chính người dân nơi đây.

Không cam chịu đói nghèo, người Mông ở Sảng Phìn đã chủ động thay đổi tư duy sản xuất. Tận dụng lợi thế khí hậu mát mẻ quanh năm và quỹ đất dồi dào, bà con trong bản đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

Thu nhập, đời sống của đồng bào Mông ở Sảng Phìn ngày càng cải thiện, nâng cao. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bên cạnh cây lúa, cây ngô truyền thống để đảm bảo an ninh lương thực, nhiều hộ dân trong bản đã tiên phong đưa các loại cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu giá trị cao vào trồng thử nghiệm và cho kết quả vượt mong đợi. Những triền đồi hoang vu, sản xuất manh mún năm xưa giờ phủ kín màu xanh của cây ăn quả và cây dược liệu. Những mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi gia súc tập trung theo hướng an toàn sinh học xuất hiện ở Sảng Phìn ngày càng nhiều.

Nhờ việc tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, người nông dân Sảng Phìn nay đã biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Từ chỗ chỉ lo "chạy ăn từng bữa", nhiều hộ gia đình đã có của ăn của để, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, xây dựng được nhà cửa kiên cố và mua sắm được máy móc hiện đại phục vụ sản xuất.

Nỗ lực xây dựng Sảng Phìn trở thành một miền quê đáng sống

Không chỉ bứt phá về kinh tế, Sảng Phìn còn được thiên nhiên ban tặng cảnh sắc hoang sơ, hùng vĩ cùng kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Mông được gìn giữ vẹn nguyên qua nhiều thế hệ. Đây chính là "mỏ vàng" để bản hướng tới phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng trong tương lai gần.

Đồng bào Mông ở Sảng Phìn quyết tâm xây dựng bản trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội của xã Sìn Hồ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Chia sẻ với phóng viên, ông Triệu Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Sìn Hồ khẳng định: Sảng Phìn hội tụ đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để phát triển cả về nông nghiệp chất lượng cao lẫn du lịch cộng đồng. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục sát cánh cùng bà con, hỗ trợ vốn và kỹ thuật để nhân rộng các mô hình cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Mục tiêu cốt lõi là gắn phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường, quyết tâm xây dựng Sảng Phìn trở thành một miền quê đáng sống, một điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội của xã Sìn Hồ.

Rời Sảng Phìn khi ánh hoàng hôn buông xuống trên những nếp nhà ngói mới, tiếng cười đùa của trẻ thơ rộn rã khắp bản làng. Giữa đại ngàn Tây Bắc, khát vọng ấm no của đồng bào Mông nơi đây đang hiện thực hóa từng ngày, dệt nên bức tranh nông thôn mới đầy sức sống trên cao nguyên sương mù.